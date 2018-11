Sisters Of Suffocation: Drugi album gotowy

“Humans Are Broken" - tak brzmieć będzie tytuł drugiego longplaya holenderskiej formacji Sisters Of Suffocation.

Sisters Of Suffocation po raz drugi /Emmelie Herwegh /

Nową płytę deathmetalowej grupy z Eindhoven wyda tym razem austriacka Napalm Records. Premierę "Humans Are Broken" zaplanowano na 1 marca 2019 roku.

Na albumie znajdziemy też dwa bonusy: "Every Little Fibre" i "For I Have Sinned".



Przypomnijmy, że Sisters Of Suffocation tworzą wokalistka Els Prins, gitarzystki Simone van Straten i Emmelie Herwegh, basistka Puck Wildschut oraz perkusista Kevin van den Heiligenberg, który dopiero w tym roku dołączył do zespołu.



"Anthology Of Curiosities", debiutancki album Sisters Of Suffocation, trafił na rynek w 2017 roku nakładem holenderskiej Suburban Records. Materiał ten promował m.in. teledysk "I Am Danger", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Sisters Of Suffocation I Am Danger

Oto lista utworów albumu "Humans Are Broken":



1. "Humans Are Broken"

2. "Wolves"

3. "War In My Head"

4. "The Machine"

5. "What We Create"

6. "Liar"

7. "Little Shits"

8. "The Next Big Thing"

9. "Blood On Blood"

10. "The Objective"

11. "Burn".