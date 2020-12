Sirenia zarejestrowała album "Riddles, Ruins & Revelations"

Pochodząca z Norwegii formacja Sirenia przygotowała 10. płytę.

Grupa Sirenia zapowiedziała nowy album /Richelle ter Heege /materiały prasowe

Album "Riddles, Ruins & Revelations" wyprodukował, zmiksował i poddał masteringowi Morten Veland, lider symfo / gothicmetalowej Sirenii, w studiu Audio Avenue w rodzinnym Stavangerze.

Prócz 10 autorskich kompozycji na następcy "Arcane Astral Aeons" (2018 r.) znajdziemy także "Voyage Voyage", przeróbkę przeboju Desireless z 1986 roku.

"'Riddles, Ruins & Revelations' to bardzo różnorodny album. Jest na nim sporo materiału ukazującego nowe oblicze grupy, ale i mnóstwo muzyki, której oczekuje się po tym zespole. Ogólnie rzecz biorąc, album ten zabierze słuchaczy w podróż po znanych, jak i niezbadanych obszarach muzycznych. Liczymy na to, że spodoba się wam ta wyprawa" - napisał Morten Veland.

Nowy materiał podopiecznych austriackiej Napalm Records trafi na rynek 12 lutego 2021 roku.

Przypomnijmy, że aktualny skład Sirenii uzupełniają francuska wokalistka Emmanuelle Zoldan, jej krajan, gitarzysta Nils Courbaron oraz brytyjski perkusista Michael Brush, który pojawił się w szeregach zespołu w 2019 roku.

Pierwszym singlem z 10. longplaya Sirenii jest utwór "Addiction No. 1", do którego powstał teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Riddles, Ruins & Revelations":

1. "Addiction No. 1"

2. "Towards An Early Grave"

3. "Into Infinity"

4. "Passing Seasons"

5. "We Come To Ruins"

6. "Downwards Spiral"

7. "Beneath The Midnight Sun"

8. "The Timeless Waning"

9. "December Snow"

10. "This Curse Of Mine"

11. "Voyage Voyage".