Sinead O'Connor: Byłam muzułmanką całe życie. Wokalistka ogłasza głodówkę

Wokalistka Sinead O'Connor rozpoczęła obchód telewizyjnych programów, w których wypowiada się głównie na temat swojego przejścia na islam. Co powiedziała w "Good Morning Britain", najpopularniejszej śniadaniówce w Wielkiej Brytanii?

Sinead O'Connor zapowiedziała, że rozpoczyna głodówkę /HGL/GC Images /Getty Images

Przypomnijmy, że pod koniec października 2018 r. Sinead O'Connor, a właściwie Magda Davitt (takie imię i nazwisko nosiła od marca 2018 roku) napisała, że przeszła na islam.

Wideo Sinead O’Connor przeszła na islam. Teraz nazwa się Shuhada Davitt (Associated Press/x-news)

Reklama

"Chciałabym ogłosić, że jestem dumna z tego, że zostałam muzułmanką" - napisała na Twitterze. W związku z przejściem na islam Irlandka otrzyma nowe imię - Shuhada.

Po występie w irlandzkim "The Late Late Show", gdzie zaśpiewała "Nothing Compares 2 U" oraz utwór The Pogues "Rainy Night In Soho" ( posłuchaj! ), pojawiła się w "Good Morning Britain". Tu również zaśpiewała poruszającą wersję "Nothing Compares 2 U".

Wideo Sinead O'Connor Performs Nothing Compares 2U Live in the Studio | Good Morning Britain

Sprawdź tekst i polskie tłumaczenie utworu "Nothing Compares 2 U" w serwisie Teksciory.pl!

Głównym tematem rozmowy była zmiana religii.



"W islamie nie nazywa się to konwersją, ale powrotem. Ideą w islamie jest to, że rodzisz się muzułmaninem. Każda osoba posługująca się logiką zorientowałaby się, że przez cały czas była muzułmaninem. Tak samo stało się ze mną. Kiedy przeczytałam rozdział drugi Koranu, zdałam sobie sprawę, że byłam muzułmanką przez całe życie, tylko nie zdawałem sobie z tego sprawy" - mówiła w "Good Morning Britain".

Wokalistka dodała, że muzułmanie przyjęli ją jak "siostrę". "To wspaniali ludzie, czuli, wrażliwi i kochający, pomimo tego, co ktoś może pomyśleć" - zachwyca się Shuhada.

Wideo Sinead O'Connor Claims Prince Tried to 'Beat Her Up' | Good Morning Britain

W "Good Morning Britain" wokalistka ujawniła historię sprzed lat, gdy doszło do ostrej kłótni pomiędzy nią a Prince'em, autorem wspomnianego przeboju "Nothing Compares 2 U".

"Prince próbował mnie pobić. To było przerażające doświadczenie" - opowiedziała, dodając, że muzyk nie był zadowolony, że nagrała jego utwór.

W innej sytuacji Sinead opluła Prince'a, a ten próbował ją uderzyć.

Sinead O'Connor w Warszawie - 27 października 2013 r. 1 / 6 fot. Jacek Turczyk Źródło: PAP udostępnij

Ostatnie występy telewizyjne sprawiły, że o budzącej od lat spore kontrowersje Sinead znów jest głośno.

W najnowszym wpisie na Twitterze ogłosiła, że rozpoczyna głodówkę.



"Dopóki państwo irlandzkie nie odda mi syna, którego ukradło mi cztery lata temu, będę odmawiać jedzenia" - napisała.

Sinead ma czwórkę dzieci - każde z innym partnerem: Jake'a (z pierwszym mężem, muzycznym producentem Johnem Reynoldsem), 24-letnią córkę Roisin (z irlandzkim dziennikarzem Johnem Watersem), 15-letniego Shane'a (jego ojcem jest muzyk Donal Lunny) i 13-letniegi Yeshuę Francisa Bonadino (ze związku z kolejnym byłym partnerem - Frankiem Bonadino).

Po tym, gdy u wokalistki ponownie zdiagnozowano depresję (kilkakrotnie próbowała też popełnić samobójstwo), opiekę małoletnimi synami przejęli ich ojcowie. Shane'em obecnie zajmuje się Tusla - państwowa agencja opieki nad dziećmi i rodzinami.