DJ Refresh ma na koncie remiksy dla wielu polskich wykonawców popowych. Z Glamour DJ's przygotował m.in. taneczną wersję "Whiskey in the Jar", czyli utworu, który spopularyzowali Thin Lizzy i Metallica.

Największą popularność przyniosła producentowi i DJ-owi taneczna wersja "Nic nie może wiecznie trwać" z repertuaru Anny Jantar i Budki Suflera (ponad 4,1 mln odsłon). Sięgał również po utwory z dorobku m.in. The Police, Nancy Sinatry, O.N.A. i Urszuli.

Refresh z nową wersją przeboju Lady Pank

Teraz Refresh nadał nowe, klubowe oblicze piosence "Zostawcie Titanica" ( sprawdź! ) z repertuaru Lady Pank. Autorami oryginalnej wersji są gitarzysta i lider grupy Jan Borysewicz (muzyka) oraz Grzegorz Ciechowski (tekst).

Za partie wokalne w nowej wersji odpowiada Kris Kubiś - szersza publiczność może go pamiętać z pierwszej edycji "The Voice of Poland" (w drużynie Andrzeja Piasecznego odpadł w etapie sing-off).

"Za oryginałem nie przepadam, a twoja wersja jest fantastyczna", "To jest jakość, to jest świeżość", "I to jest dobrze 'zrefreshowane'" - czytamy w komentarzach pod nagraniem "Zostawcie Titanica".

