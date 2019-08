Shirley Manson (Garbage) opowiedziała, jak w przeszłości się okaleczała

Wokalistka i gitarzystka grupy Garbage, Shirley Manson, opublikowała na Instagramie długi wpis, w którym opowiedziała o czasie, w którym się samookaleczała. Gwiazda zrobiła to, by pomóc osobom, które doświadczają w swoim życiu problemów, z którymi ona sama zmagała się w przeszłości.

Shirley Manson w szczerym wpisie na Instagramie opisała swoją przeszłość związaną z samookaleczaniem się. Gwiazda zrobiła to po to, by wesprzeć młodych ludzi, którzy doświadczają podobnych problemów do tych, z którymi sama zmagała się w czasach młodości.

Kiedy była nastolatką, regularnie się okaleczała używając do tego brzytw czy scyzoryka. Powodem, dla którego się cięła, były m.in. toksyczne relacje, w które wchodziła, a w których była notorycznie zdradzana.

"Myślałam, że nie da się mnie kochać. Myślałam, że to wszystko moja wina. Myślałam, że na to zasłużyłam" - wyznała gwiazda.

"Teraz mam 52 lata. Niedługo 53. Moje ciało już nie wygląda tak jaki kiedyś. Moja twarz też nie. Ale o dziwo czuję się z sobą lepiej teraz niż w czasie, z którego pochodzi to zdjęcie. W najmniejszym stopniu nie wyglądam już tak gorąco, jak wtedy. Chodzi mi o to, nie bądź głupi" - napisała.

Wokalistka grupy Garbage swoją refleksję kontynuowała zachęcając do tego, by o siebie dbać i darzyć się miłością:

"Nie znoś gównianego zachowania od gównianych ludzi, którzy nienawidzą siebie bardziej niż ty możesz nienawidzić siebie. Nie bądź okrutny dla swojego pięknego ciała jak ja. Bądź za nie wdzięczny. Ciesz się nim, ono daje ci szerokie możliwości. Czcij swoją twarz. Uhonoruj ją, ponieważ jest twoja. I ponieważ opowiada twoją autentyczną, prawdziwą historię. Jest w tym moc. O wiele większa, niż sobie teraz zdajesz sprawę. Miłość, miłość, miłość. Mama Shirley" - napisała gwiazda.

To nie pierwsze tego typu wyznanie Shirley Manson. W 2018 roku w wywiadzie dla "New York Times" opowiedziała ona o tym, jak i dlaczego się samookaleczała.

Aktualnie gwiazda wraz z grupą Garbage pracuje nad nowym albumem. Ich ostatnia płyta - "Strange Little Birds" - ukazała się w 2016 roku.