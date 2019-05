Shawn Crahan przerwał milczenie po śmierci 22-letniej córki

Shawn Crahan podziękował fanom za wsparcie okazane jego rodzinie w dramatycznym dla niej momencie. Córka muzyka - Gabriele – zmarła w wieku 22 lat.

Córka Shawna Crahana - Gabrielle (po lewej) - miała 22 lata /Jeff Vespa /Getty Images

"Ze złamanym sercem i ogromnym bólem muszę przekazać wam informację, że moja córka, Gabrielle, zmarła wczoraj, 18 maja. Miała 22 lata. Omawiane są sprawy pogrzebowe. Ja i moja rodzina prosimy o poszanowanie prywatności. Dziękujemy" - można było przeczytać na oficjalnym profilu Spliknot na Facebooku.

Oficjalna przyczyna śmierci młodszej córki artysty nie została podana. Kilka dni przed śmiercią 22-latka świętowała piąty miesiąc życia w trzeźwości.

W kolejnej wiadomości do fanów Shawn Crahan podziękował za wsparcie w tym niezwykle trudnym dla niego czasie.

"Po pierwsze: Chantel, Alexandria, Gage, Simon i ja chcielibyśmy podziękować wszystkim za nieskończone pokłady miłości, modlitwy i dobroci, które otrzymaliśmy. Chociaż nie mam możliwości odpisania na każdą z wiadomości, którą otrzymałem, chcę, abyście wiedzieli, że czuję waszą energię i jestem za nią wdzięczny. Udowodniliście, że w społeczeństwie jest empatia, pozytywna energia i siła" - czytamy.



Potwierdzono również datę pogrzebu 22-letniej Gabrielle. Odbędzie się on 26 maja.

9 sierpnia Slipknot ma zaprezentować nowy album "We Are Not Your Kind". Wcześniej, bo pod koniec czerwca, wystąpi na Mystic Festival w Krakowie.