ShataQS i nowa płyta "Fenix": Co słychać u laureatów "Must Be The Music"?

W piątek 29 marca premierę będzie miała druga płyta grupy ShataQS. Dowodzona przez wokalistkę Małgorzatę "ShataQS" Kuś formacja wygrała szóstą edycję "Must Be The Music".

ShataQS w nowym składzie /Maciej Czemplik /materiały prasowe

"Fenix" to druga autorska płyta ShataQS opowiadająca o przemianach, budowaniu własnej rzeczywistości, a przede wszystkim o ujarzmianiu ego, by mogło zaistnieć ja.

"W całości nagrana została w języku polskim, w przyjaznym dla człowieka stroju 432Hz, przy użyciu instrumentów akustycznych i okraszona została ciekawymi transowymi rytmami oraz elementami etnicznymi. Współtworzyli ją: wrocławski gitarzysta, kompozytor oraz producent Maciek Czemplik, perkusjonista i aranżer o południowych korzeniach Eddy oraz wrocławski kontrabasista Bartek Chojnacki. Dzięki połączeniu tych kilku unikatowych energii muzycznych, płyta posiada wyjątkowe brzmienie" - czytamy w zapowiedzi.

"Tworzenie 'Fenixa' trwało trzy lata, podczas których bardzo starannie pracowałam nad treścią oraz brzmieniem. Cała część wokalno-liryczna jest pierwszym krokiem, który skierowałam w stronę moich słowiańskich korzeni. To bardzo wyjątkowy czas odkrywania źródeł własnego istnienia, odkrywania bardziej naturalnych dla mnie brzmień własnego głosu" - opowiada ShataQS.

"Każdy utwór bacznie analizowałam pod kątem wibracji brzmienia słowa. Ważne jest dla mnie, aby treści powtarzane wielokrotnie jak refreny były treściami budującymi, mantrami skupiającymi słuchacza w kierunku budowania tego, czego chcemy, a nie walki przeciwko temu, co nam nie służy. Nie w każdym utworze udało mi się użyć słów o pozytywnym znaczeniu, natomiast w całości utwory mają pozytywny, budujący wydźwięk. Wierzymy, że płyta ma do zaoferowania naszej społeczności coś wyjątkowego, coś co zdaje się jest nam obecnie potrzebne" - dodaje wokalistka.

Koncertowa premiera albumu odbędzie się 31 marca na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Do promocji wydawnictwa wybrano tytułowy utwór "Fenix".



Clip ShataQS FENIX

W 2001 roku ShataQS wygrała finał programu telewizyjnego TVP2 "Szansa na sukces". W 2013 wraz z sześcioosobowym zespołem została laureatką szóstej edycji talent show "Must Be the Music. Tylko muzyka" emitowanego przez Polsat.

Twarzą, liderką i wokalistką grupy jest Małgorzata Kuś (wcześniej występowała pod szyldem Maggie QS). Ma na swoim koncie występ w pierwszej edycji "The Voice of Poland" (grupa Kayah), lecz tam furory nie zrobiła.

Do szóstej edycji "Must Be The Music" zgłosiła się sama - na precastingu zaśpiewała utwór "You're Beautiful". Na właściwym castingu wokalistce towarzyszył jej już sześcioosobowy zespół, w składzie którego znajdziemy muzyków znanych z współpracy z m.in. The Positive, Mikromusic, Ryszardem Rynkowskim, Alicją Janosz, Leszkiem Cichońskim, Katarzyną Groniec i Bartoszem Porczykiem.

Wideo Shata QS - You're Beautiful - 6. edycja Must Be The Music

Grupa Shata QS od początku zrobiła spore wrażenie na jury "Must Be The Music". "Świetnie, a pani jest do tańca i do różańca" - powiedziała zachwycona Kora. "Znakomity aranż, takiego czegoś szukać z lupą" - chwalił Adam Sztaba. "Mam nadzieję, że wygracie ten program" - taką deklarację już w finale złożył Wojtek Łozowski. "Po prostu zawodowstwo, świetny utwór. Ludzie, głosujcie!" - apelowała Ela Zapendowska.

Clip ShataQS Teraz

Małgorzata Kuś przez pewien czas mieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracowała z m.in. Macy Grey, Judith Hill i Sheilą Jordan. Ma na koncie także występy w Japonii (m.in. koncert w hołdzie Michaelowi Jacksonowi wraz z grupą Jackson5). To właśnie w większości za granicą powstawały utwory Shata QS, które trafiły na wydaną cyfrowo EP-kę "The Colors I Know". W 2015 r. ukazał się debiutancki album "Mr.ManKind".

Zobacz teledysk "Die Free":

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ShataQS Die Free

