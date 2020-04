Sharon Osbourne krytykuje Simona Cowella. Kolejna odsłona głośnego konfliktu

Nie znosi ludzi z nadwagą, nie potrafi pracować z indywidualnościami, ma staroświeckie poglądy - Sharon Osbourne w ostrych słowach krytykuje Simona Cowella, z którym przez lata występowała jako jurorka w brytyjskim "X Factor" i amerykańskim "Mam talent". Czy to pogrąży legendarnego jurora, producenta telewizyjnego i menedżera gwiazd?

Simon Cowell i Sharon Osbourne w 2013 r. /Alex Davies/FilmMagic /Getty Images

Simon Cowell przez wielu uznawany jest za jedną z najpotężniejszych postaci branży rozrywkowej. Twórca i juror programu "X Factor", współtwórca formatu "Mam talent", były juror amerykańskiego "Idola", właściciel wytwórni Syco, jest też autorem sukcesów m.in. One Direction, Little Mix, Jamesa Arthura, Leony Lewis i Susan Boyle.

60-latek wielokrotnie trafiał do zestawień najbardziej wpływowych osób na świecie, a w jego blasku grzali się inni prominenci ze świata polityki, mediów, telewizji i muzyki.

Jednocześnie wielokrotnie Cowell był krytykowany za swoje niestosowne uwagi na temat uczestników czy kolegów i koleżanek, z którymi zasiadał w jury licznych programów. Skandale częściej jednak mu pomagały, niż szkodziły.

Teraz armaty w stronę byłego kolegi z brytyjskiego "X Factora" i amerykańskiego "Mam talent" wytoczyła Sharon Osbourne, żona i menedżerka Ozzy'ego Osbourne'a. Zarzuciła mu m.in. brak umiejętności pracy z indywidualnościami, staroświeckie poglądy i niechęć do ludzi z nadwagą.



"To dlatego odrzucił Jennifer Hudson, dlatego nie chciał, by wygrała w 'American Idol'. Taka jest niestety prawda" - stwierdziła Sharon Osbourne w swoim programie "The Talk".

Wspomniana Jennifer Hudson w trzeciej edycji telewizyjnego show (2003) zajęła ostatecznie dopiero siódme miejsce. Po latach w licznych zestawieniach wokalistka i aktorka znalazła się w gronie najlepszych uczestników "American Idol". To właśnie ona spośród uczestników, którzy nie wygrali, odniosła największy sukces. Na liście z nagrodami ma m.in. Grammy, Oscara i Złoty Glob (te dwie ostatnie za rolę w filmie "Dreamgirls").

"Simon powiedział mi, że jestem 'za duża' w każdym aspekcie. Myślę, że chodziło mu o moje włosy, mój głos, moją osobowość, moje piosenki. Naprawdę nie rozumiałam, jak bardzo to było negatywne" - komentowała po latach Jennifer Hudson.

Sharon Osbourne przypomniała, że to Simon Cowell wyrzucił ją z pracy w brytyjskim "X Factor", twierdząc, że jest "za stara". Choć później juror za to przeprosił, Osbourne uznała, że nie chce mieć już z nim nic wspólnego.

"Po prostu nie chcę z nim pracować. To, że powiedziałam na jego temat pewne słowa, nie znaczy, że go nienawidzę na zawsze, ale nie zamierzam z nim już więcej pracować" - komentowała żona Ozzy'go w "Daily Mirror".

Inny z byłych jurorów amerykańskiego "Mam talent", Howard Stern, mówił, że Cowellowi w przypadku kobiet w tym programie zależy mu tylko na tym, by były "bardziej seksowne i młodsze". To z tego powodu z show miały się pożegnać Mel B i Heidi Klum.