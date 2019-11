Shakira przyznała się do depresji: Potrzebowałam boskiej interwencji

Shakira w wywiadzie dla brytyjskiego pisma "The Guardian" po raz pierwszy wyznała, że zmagała się z depresją. Zdradziła też, jak udało jej się pokonać chorobę.

Załamanie nerwowe kolumbijskiej piosenkarki wywołała diagnoza o chorobie. Problemy zdrowotne pojawiły się w 2017 roku, kiedy okazało się, że na prawej strunie głosowej wokalistki doszło do krwawienia.

"Głos to moja tożsamość. Czasami były momenty, że nie mogłam nawet wstać z łóżka. Byłam w depresji" - wyznała Shakira w wywiadzie.

"Nie byłam pozytywnie nastawiona. Byłam straszną pesymistką i zgorzkniałą osobą w towarzystwie. Mój mąż widział najgorszą wersję mnie" - dodała.

Problemy były na tyle poważne, że Shakira nie mogła nawet mówić. Lekarze zakazali jej śpiewania i zalecali operację.

Kolumbijka odmówiła pójścia do szpitala i zaczęła stosować alternatywne metody - hipnozę, medytację, a nawet leczenie wodą święconą z francuskiego Lourdes. "Potrzebowałam albo operacji, albo boskiej interwencji" - mówiła.

Niekonwencjonalne metody pomogły. Gwiazda odzyskała głos i w czerwcu 2018 roku wróciła do śpiewania.

2 lutego 2020 r. Shakira i Jennifer Lopez wystąpią w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL. W przyszłym roku Super Bowl zostanie rozegrany na Hard Rock Stadium w Miami Gardens na Florydzie.

Już niedługo pojawi się także film "Shakira in Concert: El Dorado World Tour". Kolumbijka wyreżyserowała dokument z pomocą Jamesa Merrymana, a większość materiału została nakręcona na koncercie gwiazdy w sierpniu 2018 r. w Los Angeles. W filmie znajdą się również zakulisowe klipy oraz komentarz samej wokalistki.

Shakira urodziła się w 1977 r. w kolumbijskim mieście Barranquilla. Dziadkowie od strony ojca wyemigrowali z Libanu do Nowego Jorku, tam urodził się jej ojciec, który później, w wieku pięciu lat, wyemigrował do Kolumbii. Jej imię pochodzi z języka arabskiego, a tłumaczone na język polski oznacza "kobietę pełną łaski" jak i "wdzięczną", dla swego dobroczyńcy.



Po okresie nagrywania piosenek hiszpańskich, anglojęzyczną płytę "Laundry Service" piosenkarka nagrała w 2001 r. Płyta stała się największym dotychczas sukcesem komercyjnym artystki, a wiele piosenek stało się ogólnoświatowymi przebojami. Album rozszedł się w 13 mln nakładzie. Kolejne płyty tylko potwierdziły talent Kolumbijki.

W 2010 r. nagrała piosenkę "Waka Waka (This Time for Africa)", która została oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RPA.



W 2011 r. Shakira zagrała swój pierwszy koncert w Polsce, występując w łódzkiej Atlas Arenie. W tym samym roku odsłoniła swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. W czerwcu 2012 r. artystka ponownie pojawiła się w Polsce, tym razem w związku z meczami reprezentacji Hiszpanii na UEFA Euro 2012 - jej partnerem jest piłkarz Gerard Pique. Para ma dwóch synów.



