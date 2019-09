Jennifer Lopez i Shakira gwiazdami Super Bowl 2020

To już oficjalne: gwiazdy pop Jennifer Lopez i Shakira wystąpią w przerwie Super Bowl 2020. Finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL zostanie rozegrany 2 lutego.

Jennifer Lopez znów będzie w centrum zainteresowania /Vittorio Zunino Celotto /Getty Images

W roku 2020 Super Bowl zostanie rozegrany na Hard Rock Stadium w Miami Gardens na Florydzie.

Reklama

Gdy tylko lokalizacja została ogłoszona, pojawiły się plotki, że gwiazdą wydarzenia może być Jennifer Lopez, która od wielu lat chciała zagrać podczas sportowej imprezy, ale ciągle nie mogła dograć terminów.



Teraz te informacje zostały oficjalnie potwierdzone.



"Po raz pierwszy razem na scenie... największej na świecie scenie. Witamy Lo i Shakira" - napisano na Twitterze Fox Sports.



Super Bowl jest nie tylko wydarzeniem sportowym, ale także kulturalno-rozrywkowym. W przerwie finału (tzw. half-time show), ma miejsce koncert muzyczny, a udział w nim uważany jest za wyróżnienie dla artysty.

W poprzednich latach podczas Super Bowl występowali m.in. Maroon 5, Justin Timberlake, Lady Gaga, Bruno Mars, Coldplay, Katy Perry, Beyonce, Madonna, The Rolling Stones i Paul McCartney.

Wideo Jennifer Lopez i Shakira na Super Bowl 2020 (Associated Press/x-news)

Z roku na rok finały biją rekordy telewizyjnej oglądalności (ponad 100 mln widzów). Astronomiczne ceny osiąga czas przeznaczony na reklamy, które często są przygotowywane tylko na to wydarzenie.



Jennifer Lopez kończy 50 lat. Zobacz, jak się zmieniała! 1 / 15 Mająca latynoskie korzenie Jennifer Lopez urodziła się w Nowym Jorku w 24 lipca 1969 roku. Przyszła gwiazda muzyki pop zaczynała jako tancerka w ekipach Janet Jackson i Diddy’ego. Następnie przyszła pora na role w telewizji. Źródło: Getty Images Autor: Kevork Djansezian udostępnij

Jennifer Lopez obecna jest na scenie od ponad 30 lat. Filmy z jej udziałem przyniosły dochód blisko 3 mld dolarów, a jej płyty sprzedały się w nakładzie przekraczającym 80 mln egzemplarzy.



W dorobku 50-letnia Lopez ma takie przeboje, jak "If You Had My Love", "I'm Real", "On the Floor", "Jenny from the Block", "Play" czy "All I Have".

Dyskografię Amerykanki zamyka album "A.K.A.", który miał premierę w czerwcu 2014 roku. Obecnie Lopez pracuje nad nową płytą, "Por Primera Vez". Ostatnio można ją było oglądać w serialu "Uwikłana", emitowanym także w Polsce. Wkrótce w kinach pojawi się film "Ślicznotki" z J.Lo w roli głównej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwiastun filmu dokumentalnego "Jennifer Lopez: The Ride" MTV

Majątek Lopez szacowany jest na 150 mln dolarów. Obiektem zainteresowania mediów przez całą karierę piosenkarki było jej życie prywatne. Lopez była trzykrotnie zamężna, a przez dwa lata tworzyła parę z aktorem Benem Affleckiem. Następnie poślubiła Marca Anthony'ego, a w 2008 r. urodziła bliźnięta, Maximiliana i Emme. Po 7 latach małżeństwa para się rozstała, a w 2014 sformalizowała rozwód. Obecnie związana jest z Alexem Rodriguezem.

Jennifer Lopez na światowej premierze filmu "Teraz albo nigdy" 1 / 7 W środę, 12 grudnia, odbyła się światowa premiera filmu "Teraz albo nigdy" w reżyserii Petera Segala, w którym główną rolę zagrała Jennifer Lopez. Zobaczcie, jak gwiazda prezentowała się na czerwonym dywanie oraz imprezie, jaka miała miejsce po seansie Źródło: Getty Images Autor: Nicholas Hunt udostępnij

Z kolei Shakira obecnie skupia się na premierze dokumentalnego filmu "Shakira in Concert: El Dorado World Tour". Kolumbijska gwiazda wyreżyserowała dokument z pomocą Jamesa Merrymana, a większość materiału została nakręcona na koncercie Shakiry w sierpniu 2018 r. w Los Angeles. W filmie znajdą się również zakulisowe klipy oraz komentarz samej wokalistki.

Hiszpańskojęzyczny album "El Dorado" Shakira wydała w maju 2017 r.

Wideo Shakira: "El Dorado" jak pamiętnik (Dzień Dobry TVN/x-news)

Początek tournee został przesunięty w związku ze zdrowotnymi problemami wokalistki. Powodem były problemy z głosem - lekarze wykryli u niej krwawienie na prawej strunie głosowej.

"Zaakceptowałam fakt, że ten problem po prostu wymaga więcej czasu, by całkiem się zagoić" - napisała Shakira na swojej stronie, dodając, że z lekarzami robi wszystko, by wrócić do pełni formy.



W listopadzie 2018 r. w Bogocie (Kolumbia) odbył się ostatni koncert na trasie "El Dorado World Tour".

Wideo Shakira in Concert: El Dorado World Tour (Official Trailer)

Shakira urodziła się w 1977 r. w kolumbijskim mieście Barranquilla. Dziadkowie od strony ojca wyemigrowali z Libanu do Nowego Jorku, gdzie urodził się jej ojciec, który w wieku pięciu lat wyemigrował do Kolumbii. Jej imię pochodzi z języka arabskiego, a tłumaczone na język polski oznacza "kobietę pełną łaski" jak i "wdzięczną", dla swego dobroczyńcy. Jej kuzynką jest Valerie Dominguez, modelka i Miss Kolumbii 2005.

Clip Shakira Clandestino - ft. Maluma

Po okresie nagrywania piosenek hiszpańskich, anglojęzyczną płytę "Laundry Service" piosenkarka nagrała w 2001 r. Płyta stała się największym dotychczas sukcesem komercyjnym artystki, a wiele piosenek stało się ogólnoświatowymi przebojami. Album rozszedł się w 13 mln nakładzie.



Shakira rozpoczęła trasę "El Dorado" - Hamburg, 3 czerwca 2018 r. 1 / 7 Zobacz zdjęcia Shakiry z pierwszego koncertu w ramach światowej trasy "El Dorado" Źródło: AFP Autor: dpa / Daniel Reinhardt udostępnij

Kolejne płyty "Fijacion Oral Vol. 1" oraz anglojęzyczna wersja "Oral Fixation Vol. 2" wydane w 2005 r., potwierdziły sukces kolumbijskiej artystki na muzycznej estradzie. Piosenka "Hips Don't Lie" została najlepiej sprzedającym się utworem roku.



W 2010 r. Shakira nagrała piosenkę "Waka Waka (This Time for Africa)", która została oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RPA. Utwór spotkał się z gorącym przyjęciem, stał się hitem oraz najlepiej sprzedającym się singlem promującym tego typu imprezę. Angielska wersja piosenki zajmuje trzecie miejsce wśród najczęściej oglądanych teledysków w serwisie YouTube.

Clip Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA ...

W 2011 r. Shakira zagrała swój pierwszy koncert w Polsce, występując w łódzkiej Atlas Arenie. W tym samym roku odsłoniła swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. W czerwcu 2012 r. artystka ponownie pojawiła się w Polsce, tym razem w związku z meczami reprezentacji Hiszpanii na UEFA Euro 2012 - jej partnerem jest piłkarz Gerard Pique. Para ma dwóch synów.

Clip Shakira Nada

Sprawdź tekst piosenki "Nada" w serwisie Teksciory.pl