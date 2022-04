Utwór reggaeton z elementami funku został wydany wraz z teledyskiem, w którym Shakira tworzy swojego idealnego mężczyznę - Rauwa Alejandro. Rauw (i jego robot-alter ego) dołączają do Shakiry w elektryzującej choreografii. Klip wyreżyserowany przez Jaume de la Iguana, został nakręcony w Barcelonie.

Clip Shakira Te Felicito feat. Rauw Alejandro

Shakira - od lat na topie

45-letnia Shakira to kolumbijska piosenkarka i autorka tekstów. Sprzedała ponad 80 milionów płyt na całym świecie. Jest zdobywczynią wielu nagród, w tym trzech Grammy, jedenastu Latin Grammy oraz World Music Awards, American Music Awards i Billboard Music Awards. Ma na swoim koncie 4 z 20 najlepiej sprzedających się hitów ostatniej dekady i należy do pięciu najlepszych wykonawców Youtube wszech czasów z ponad 18 miliardami wyświetleń.

Ostatni album Shakiry "El Dorado" znalazł się na pierwszym miejscu w iTunes w 37 krajach. Zdobył także nagrodę dla najlepszego popowego albumu na rozdaniu Latin Grammy Awards 2017 oraz dla najlepszego popowego albumu latynoskiego na rozdaniu nagród Grammy w 2018 roku. Płyta ma do tej pory ponad 10 miliardów odtworzeń w serwisach streamingowych i znajduje się wśród najczęściej odtwarzanych kobiecych albumów wszech czasów.

W listopadzie 2018 roku Shakira zakończyła niezwykle udaną trasę "El Dorado World Tour". Występ Shakiry z Jennifer Lopez na Super Bowl LIV zdobył cztery nominacje do Emmy i stał się najpopularniejszym występem Halftime Show na YouTubie. Artystka pracuje obecnie nad kolejnym albumem studyjnym. 31 maja odbędzie się premiera nowego konkursu tanecznego NBC "Dancing With Myself", którego jest producentką wykonawczą.

Kim jest Rauw Alejandro?

Portorykański piosenkarz i autor tekstów Rauw Alejandro przewodzi nowej generacji artystów muzyki latynoskiej, odkąd pojawił się na scenie w 2017 roku. Rauw ma na koncie złote, platynowe i multiplatynowe utwory, takie jak "Que Le De" i "Fantasías". Podczas pandemii dał jeden z najbardziej kultowych wirtualnych koncertów roku przed ponad milionem widzów w czasie rzeczywistym z Coliseo de Puerto Rico. Teledysk do jego ostatniego singla "MUSEO" ma prawie 5 milionów wyświetleń.



Platynowy album "VICE VERSA" zadebiutował na 1. miejscu listy Billboard Top Latin Album. Płyta zgromadziła do tej pory ponad 2 miliardy odtworzeń i zawiera hit "Todo De Ti Utwór, który osiągnął 36. miejsce na liście Billboardu i pobił rekordy w Hiszpanii z 1,68 milionami odtworzeń w ciągu jednego dnia, docierając na szczyty list przebojów w Hiszpanii, Meksyku, Kolumbii, Chile, Peru, Kostaryce, Salwadorze, Gwatemali, Panamie, Nikaragui, Hondurasie i na Dominikanie.

Jego pierwsza wyprzedana na całym świecie trasa rozpoczęła się w lipcu 2021 roku w USA, z przystankami w Hiszpanii i rodzinnym Portoryko, gdzie odbyły się cztery wyprzedane koncerty. Rauw rozpoczął swoją "Rauw Alejandro Worldwide Tour 2022" od wyprzedanego koncertu w Argentynie w połowie lutego. W tym roku zadebiutuje również jako aktor w cenionym serialu Netflixa "Sky Rojo" kręconym w Hiszpanii.