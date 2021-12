Formuła "Dancing with Myself" zakłada, że co tydzień rywalizować ze sobą będzie nowa grupa uczestników w różnym wieku. Taneczne zadania wymyślać im będą jurorzy, w tym Shakira, i to oni będą też instruktorami adeptów tańca. Tancerze na przyswojenie choreografii będą mieli mało czasu. Ich występy odbywać się będę przed żywą publicznością.

Najlepszy uczestnik odcinka otrzyma nagrodę pieniężną. Zwycięzcę wybierać będą widzowie. Program inspirowany jest modą, jaka zapanowała w mediach społecznościowych takich jak TikTok, na nagrywanie układów tanecznych. Nie ujawniono, kiedy show trafi do emisji.

"Taniec jest niesamowicie potężną siłą, która towarzyszy mi przez całe życie. Chcę pokazać światu, jak bardzo może nas zmieniać, dawać nam siłę, ale i być zabawnym" - stwierdziła Shakira w komunikacie prasowym.

Specjalnością Kolumbijki jest taniec brzucha. Popis swoich umiejętności dała m.in. w teledyskach do piosenek "Hips don't lie", "Whenever, wherever" czy "Waka waka".

Swój taneczny talent show w NBC miała już Jennifer Lopez. Format "World of Dance", który wystartował w 2017 r., doczekał się czterech sezonów.