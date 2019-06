Shaggy gwiazdą koncertu Przebojowe Opole - Jedziemy na wakacje (Polsat). Nowa płyta "Wah Gwaan?!"

Znany z przebojów "Oh Carolina" czy "Boombastic" jamajski wokalista Shaggy będzie gwiazdą transmitowanego przez Polsat koncertu Przebojowe Opole - Jedziemy na wakacje (30 czerwca).

Shaggy wystąpi w Opolu /fot. Bartosz Nowicki

Druga edycja koncertu Przebojowe Opole - Jedziemy na wakacje odbędzie się w przyszłą niedzielę 30 czerwca.

Reklama

Na scenie amfiteatru w Opolu pojawią się także m.in. Filatov & Karas oraz Lanberry. Koncert poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan oraz Maciej Rock i Maciej Dowbor, a za humorystyczną oprawę wieczoru odpowiadać będzie Kabaret Nowaki.

Jedną z gwiazd będzie Shaggy, który promuje swój najnowszy album "Wah Gwaan?!". Tytuł oznacza jamajskie powitanie "jak tam?".

"Nie chciałem za bardzo zagłębiać się w politykę na tym krążku. Wolałem, by miał lżejszy ton i był powrotem do klasycznego Shaggy'ego" - tłumaczy Jamajczyk.

Clip Shaggy You - ft. Alexander Stewart

Na płycie Shaggy'ego wspierają 19-letni kanadyjski wokalista Alexander Stewart ("You"), księżniczka dancehallu Shenseea oraz nominowana do Grammy Stacy Barthe ("Supernatural"), Noah Powa ("Money Up"), Nikki Jam oraz Jason Derulo ("Tic Toc").

Clip Shaggy Money Up ft. Noah Powa [Lyric Video]

Za produkcję materiału odpowiadają m.in. Tony CD Kelly, Dave Kelly, Martin Kierszenbaum (Sting, Lady Gaga), iLLWayno (Nicki Minaj, Nas, 2Chainz), Kizzo i Costi Official.

Agata Młynarska i Shaggy na gali Viva! Photo Awards 2018 1 5 Tak Agata Młynarska bawiła się z Shaggym na jego koncercie ze Stingiem podczas gali Viva! Photo Awards 2018 w Warszawie Autor zdjęcia: Radosław Nawrocki Źródło: Agencja FORUM 5

Do największych przebojów Jamajczyka należą utwory "Oh Carolina", "Boombastic", "It Wasn't Me" czy "Angel".

W kwietniu 2018 r. Shaggy wydał nagrodzony Grammy wspólny album ze Stingiem - "44/876".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sting i Shaggy o zainspirowaniu się muzyką reggae TV Interia

Orville Richard Burrell urodził się w 1968 roku w Kingston na Jamajce. Już parę lat później nikt nie zwracał się do niego po imieniu. Dzieciak, który jako pierwszy zaczął go przezywać, przeszedł do historii muzyki rozrywkowej. Rozczochrany Orville został Shaggym, "Kudłatym" z kreskówki "Scooby Doo". W wieku 18 lat przeprowadził się do swojej matki do Nowego Jorku i zaczął stawiać pierwsze kroki na lokalnej scenie reggae. Zniechęcony trudnymi warunkami życia na Brooklynie zaciągnął się do marines i wziął udział w operacji "Pustynna Burza" w Iraku.

Clip Shaggy Boombastic

Clip Shaggy Oh Carolina

Wydany w 1993 roku singel "Oh Carolina" zrobił z niego międzynarodową gwiazdę. Dwa lata później ukazał się album "Boombastic", który rozpętał prawdziwe szaleństwo - cała planeta tańczyła, nucąc tytułowy kawałek z tej płyty, nagrodzonej rok później nagrodą Grammy dla najlepszego albumu reggae. Po osiągnięciu szczytu Shaggy nie zwolnił tempa - niemal każdy jego album zgarniał prestiżowe nagrody i nominacje do Grammy.

Clip Shaggy Angel

Shaggy wykorzystywał do promocji swojej twórczości reklamy telewizyjne i nowe kanały dystrybucji muzyki, założył też własną wytwórnię płytową Big Yard Records. Jest jedynym żyjącym jamajskim artystą, który sprzedał ponad 10 milionów singli i płyt.