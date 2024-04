Pod koniec marca na Madison Square Garden w Nowym Jorku odbył się wyjątkowy koncert. Billy Joel zagrał w jednej z najbardziej popularnych hal na świecie po raz setny. Pomimo iż artysta nie wydał żadnego popularnego albumu od 1993 roku, to nadal jest w stanie regularnie wypełniać tę ogromną salę koncertową. Po raz pierwszy natomiast udało mu się dostać do tzw. mainstreamu. CBS postanowiło wyemitować w sieci transmisję ze specjalnego wydarzenia “The 100th: Billy Joel at Madison Square Garden - The Greatest Arena Run of All Time".

Reklama

Transmisję zaplanowano na niedzielę 14 kwietnia. Fanów powiadomiono o tym podczas tegorocznego Super Bowl, co jeszcze podniosło rangę wydarzenia. Reklamy dotyczące koncertu zasypywały internautów od miesięcy. Niestety, nie wszystko poszło po myśli organizatorów. Przed transmisją z występu Billy’ego, na CBS widzowie mogli oglądać turniej golfowy The Masters. Była to emisja na żywo. Zawody sportowe przedłużyły się, przez co koncert Billy’ego Joela opóźnił się o pół godziny. Nie był to koniec utrudnień, które spotkały fanów artysty. Efektem przesunięcia programu w czasie było ucięcie występu dla wielu oglądających o kilka minut.

Fani Billy’ego Joela, którzy oglądali niedzielną transmisję na CBS ubolewają nad tym, że zakończyła się ona podczas ich ukochanej piosenki. Według relacji oglądających ekran zrobił się czarny, gdy muzyk śpiewał swój największy hit “Piano Man". Dodatkowo stało się to w kulminacyjnym momencie utworu - tuż przed ostatnim, najbardziej emocjonalnym refrenem. Fani nie kryją rozgoryczenia. Na portalu X pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy, kierowanych w stronę organizatorów wydarzenia. “Czy wy jesteście poważni? Absolutnie żałosne podejmowanie decyzji w sprawie wydarzenia, które było reklamowane przez wiele miesięcy. A wy to spapraliście" - pisze jeden z oglądających.

Władze CBS nie pozostały obojętne na opinie fanów Billy’ego. Dzień po niefortunnej transmisji rzecznik organizatorów napisał sprostowanie dla portalu Billboard. “Błąd synchronizacji programu sieciowego zakończył wczorajszy koncert specjalny Billy'ego Joela około dwie minuty wcześniej we wschodniej i środkowej strefie czasowej. Przepraszamy pana Joela, jego fanów, powiązane z nami stacje i naszą publiczność, której oglądanie zostało przerwane podczas ostatniego utworu. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie ze strony fanów, koncert 'The 100th: Billy Joel at Madison Square Garden - The Greatest Arena Run of All Time' zostanie ponownie wyemitowany w całości w CBS 19 kwietnia o 21:00 ET/PT".