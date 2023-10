Okładkę nowego dokonania Belgów ozdobi praca autorstwa meksykańskiego artysty Néstora Ávalosa, który w tym samym charakterze współpracował z zespołem przy dwóch poprzednich płytach Serpents Oath, czyli "Nihil" (2020 r.) i "Ascension" (2022 r.).

Album "Revelation" ujrzy światło dzienne 24 listopada pod banderą Odium Records. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD w digipacku, na winylu oraz w formacie limitowanego drewnianego boksu, w którym poza CD i winylem znajdziemy koszulkę, wisiorek i naszywkę.

Nowy materiał Serpents Oath pilotuje kompozycja "Blood Covenant", do której nakręcono teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Serpents Oath - szczegóły longplaya "Revelation" (tracklista):

1. "Invocatio Genesis"

2. "Blood Covenant"

3. "Gateways To Tiamat"

4. "Purification Through Fire"

5. "Invociatio Apocalypsis"

6. "Beyond The Void"

7. "Drakonian Gnosis"

8. "Path Of The Serpent"

9. "Invocatio Resurrectio"

10. "Cult Of Death"

11. "Unto Typhon"

12. "Pandaemonium".