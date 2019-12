Serious Black po nagraniach albumu "Suite 226"

Powermetalowcy z międzynarodowej formacji Serious Black zarejestrowali czwarty album.

Nowa płyta podopiecznych niemieckiej AFM Records trafi do sprzedaży 31 stycznia 2020 roku. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack) oraz w edycjach winylowych.

Przypomnijmy, że w szeregach Serious Black figurują Niemiec Mario Lochert (bas; eks-Visions Of Atlantis), Austriak Dominik Sebastian (gitara; Edenbridge), pochodzący ze Szwecji Urban Breed (wokal; eks-Tad Morose) oraz urodzony w Jordanii Rami Ali (perkusja).



Dodajmy, że Serious Black zobaczymy 18 lutego 2020 roku w warszawskiej Progresji i dzień później w krakowskim klubie Studio. Wszystko to zaś w ramach trasy u boku Hammerfall i Battle Beast.



Album "Suite 226" promuje singel "When The Stars Are Right". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów płyty "Suite 226":

1. "Let It Go"

2. "When The Stars Are Right"

3. "Solitude Etude"

4. "Fate Of All Humanity"

5. "Castiel"

6. "Heaven Shall Burn"

7. "Way Back Home"

8. "We Still Stand Tall"

9. "Come Home"

10. "Suite 226".