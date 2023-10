Serenity przed premierą albumu "Nemesis AD". Sprawdź nowy utwór "The End Of Babylon"

Ósmy longplay Serenity wyprodukował wraz z zespołem uznany niemiecki fachowiec i multiinstrumentalista Sascha Paeth. Okładkę "Nemesis AD" zaprojektowało portugalskie Credo Quia Absurdum.

W utworze "The Fall Of Man" zaśpiewał gościnnie Norweg Roy Khan, frontman Conception i były wokalista amerykańskiej grupy Kamelot.

Następca płyty "The Last Knight" (2020 r.) trafi do sprzedaży już w piątej, 3 listopada, nakładem Napalm Records (cyfrowo, CD w digipacku oraz w specjalnym drewnianym boksie, w dwu wersjach winylowych).

Teledysk do premierowej kompozycji "The End Of Babylon" Serenity możecie zobaczyć poniżej:

Clip Serenity The End Of Babylon

Sprawdźcie także wypuszczony wcześniej utwór "The Fall Of Man" z gościnnym udziałem Roya Khana:

Clip Serenity The Fall Of Man - ft. Roy Khan (Lyric Video)

Serenity - szczegóły albumu "Nemesis AD" (tracklista):

1. "Memoriae Alberti Dureri"

2. "The Fall Of Man"

3. "Ritter, Tod und Teufel (Knightfall)“

4. "Soldiers Under The Cross"

5. "Reflections (Of AD)"

6. "Sun Of Justice"

7. "Nemesis"

8. "The End Of Babylon"

9. "Crowned By An Angel"

10. "The Sky Is Our Limit"

11. "The Fall Of Man (Orchestral Version)".