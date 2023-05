Serce bije w rytmie SLOW'MO. Posłuchaj nowego singla!

Zaledwie pół roku temu światło dzienne ujrzało trzecie wydawnictwo spod szyldu warszawskiego duetu SLOW'MO. Album zatytułowany "Wiatr" był kontynuacją charakterystycznej stylistyki, którą Karol Suska i Jasiek Grączyński obrali już przy okazji swojego debiutu sprzed czterech lat. Współczesne rozwiązania brzmieniowe osadzone w mocnych inspiracjach vintage'owymi gitarami, z lekkim zacięciem w stronę westernowo-filmowego klimatu to coś, w czym SLOW’MO zdążyli się już wyspecjalizować.

Najnowszy singel duetu powstał jeszcze w trakcie trwania pandemii na przełomie 2021 i 2022 roku. W zależności od interpretacji może odnosić się do wielu sytuacji, choć wyjściowym wątkiem przewodnim "Serca" było rozczarowanie, tęsknota za utraconym uczuciem i związany z tym żal.

"Konwencja tego utworu jest mocno zbliżona do kompozycji z płyty 'Wiatr' - nie dajemy tu nadziei na lepsze jutro, tylko opisujemy emocje wynikające z przykrego doświadczenia" - dodają członkowie SLOW'MO.

Clip SLOW'MO Serce

"Serce", choć stanowi mocne i widoczne nawiązanie do zeszłorocznego albumu SLOW’MO, to jednocześnie pomost zapowiadający nowy rozdział w karierze zespołu, który dopełni jeszcze jeden singel. Nowy materiał duetu, który ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku, będzie dla SLOW’MO krokiem w nowym muzycznym kierunku. Nie będzie to huczna rewolucja, lecz dostrzegalna ewolucja, w której usłyszymy wiele nowych wpływów, jednak sznyt zespołu zostanie zachowany.