Selena Gomez: "SG2". Znamy datę premiery nowej płyty

Płytę promują dwa single: "Lose You To Love Me" oraz "Look At Her Now". Premiera zaplanowana jest na 10 stycznia 2020 roku. Oficjalny tytuł i tracklista nie są jeszcze znane.

"Lose You To Love Me" to pierwsza piosenka, z którą Selena Gomez trafiła na szczyt zestawienia Billboard Hot 100. Utwór powstał we współpracy z Julią Michaels, Justinem Tranterem i Mattiasem Larssonem.

Piosenka znajduje się na szczycie list Spotify, Apple Music i iTunes. Teledysk do "Lose You To Love Me" stworzyła Sophie Muller.

To 29. piosenka Gomez, która trafiła na Billboard Hot 100. Czternaście z nich dotarło do Top 20. Wcześniej najwyższą pozycją było miejsce 5., które zdobyły: "Same Old Love" ( posłuchaj! ) i "Good For You" ( sprawdź klip ).

Następnego dnia po premierze "Lose You To Love Me" piosenkarka opublikowała drugi singel "Look At Her Now". Przy prezentacji utworu podkreśliła, że dziękuje fanom za "motywowanie do bycia najlepszą wersją siebie". Przy tworzeniu utworu Selena Gomez pracowała z Julią Michaels, Justinem Tranterem i Ianem Kirkpatrickiem. Klip, tak jak w poprzednim przypadku, reżyserowała Sophie Muller.

"Pracując nad tą płytą, chciałam po prostu być sobą, całą sobą. Każda piosenka jest historią, którą przeżyłam. Do tego momentu myślę, że nie ma osoby, która opowiedziałaby moją historię lepiej, niż ja sama. Po prostu naprawdę chciałam tak jakby przeżyć trochę swoją historię i przekształcić ją w coś, co wiele dla mnie znaczy" - opowiadała Gomez.

Długa przerwa w pracy artystycznej była spowodowana wieloma zawirowywaniami w życiu wokalistki. Przez dłuższy czas Gomez borykała się m.in. z problemami zdrowotnymi (gwiazda z powodu walki z toczniem przeszła przeszczep nerki oraz trafiła też do kliniki psychiatrycznej).