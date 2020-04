Selena Gomez kupiła były dom Toma Petty'ego

Amerykańskie media poinformowały o nowym zakupie Seleny Gomez. Wokalistka wydała 4,9 miliona dolarów i pozyskała byłą posiadłość Toma Petty’ego.

Selena Gomez kupiła nowy dom /Tibrina Hobson /Getty Images

Dom legendarnego muzyka, który zmarł w 2017 roku, znajduje się w Encino w stanie Kalifornia. Znalazł kupca już w marcu, jednak wtedy poinformowano, że pragnie zachować on anonimowość.

Reklama

O tym, że to Selena Gomez zakupiła dom, poinformował serwis Ultimate Classic Rock. Przypomnijmy, że w 1987 roku rezydencja Petty'ego w wyniku podpalenia została całkowicie zniszczona. Muzyk zdecydował się na budowę nowej posiadłości dokładnie na tej samej działce.

Te wydarzenia zainspirowały rockmana do stworzenia utworu "I Won't Back Down". Gitarzysta mieszkał w domu do 1996 oku. Po rozwodzie z Jane Benyo przeprowadził się do Malibu. W międzyczasie willa była dwukrotnie sprzedawana.

Posiadłość wyposażona jest w sześć sypialni, osiem łazienek, studio nagraniowe, studio jogi, pokój gier, siłownię i pokój do masażu. Na zewnątrz mają znajdować się baseny, spa a nawet mały wodospad.

Poniżej możecie znaleźć zdjęcia rezydencji.