"Heavenly Down", dziewiątą płytę działającego od ponad trzech dekad lat Sear Bliss, zarejestrowano w austriackim The Mushroom Studio pod okiem Viktora "Maksa" Scheera. Za mastering odpowiada doskonale rozpoznawalny w świecie muzyki metalowej, szwedzki muzyk i producent Dan Swäno i jego studio Unisound. Autorem okładki jest uznany belgijski artysta Kris Verwimp.

Długo oczekiwany album Węgrów trafi do sprzedaży 28 czerwca nakładem niderlandzkiej Hammerheart Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, cyfrowo oraz w kilku edycjach winylowych.

12 kwietnia swą premierę miał "The Upper World", singel promujący nowy longplay Sear Bliss. Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo Sear Bliss - The Upper World (Lyric Video)

Sear Bliss - szczegóły albumu "Heavenly Down" (tracklista):

1. "Infinite Grey"

2. "Watershed"

3. "The Upper World"

4. "Heavenly Down"

5. "Forgotten Deities"

6. "The Winding Path"

7. "Chasm"

8. "Feathers In Ashes".