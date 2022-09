Płyta "Seal" dostępna będzie w formatach 4CD i 2LP, z książeczką w twardej oprawie zawierającą rzadkie zdjęcia oraz komentarze dziennikarza muzycznego Jima Farbera. "Seal: Deluxe Edition" zawiera na nowo zremasterowany oryginalny materiał, który trafił na jedną płytę CD i dwa krążki winylowe z grawerem na ostatniej stronie. Na pozostałe trzy płyty CD trafiły rzadkie nagrania z czasu, gdy powstawał album, jak również wczesne miksy, remiksy i wiele innych rarytasów, w tym 13-utworowe nagranie koncertowe.

Cała muzyka z wydawnictwa tego samego dnia pojawi się w formacie cyfrowym oraz w serwisach streamingowych. Dostępny będzie również miks w jakości Dolby Atmos, przygotowany przez producenta oryginalnego albumu, Trevora Horna.

"Seal: Deluxe Edition" zawiera płytę z rarytasami, na której znalazły się wersje "premix" sześciu utworów z albumu. Te wersje to wczesne miksy, które były dostępne krótko na wczesnych tłoczeniach, zanim zostały zastąpione przez ostateczne miksy Horna. Na kolekcję składa się również wiele tanecznych remiksów singli z albumu, w tym dubowy miks "Killer" przygotowany przez Williama Orbita czy Giro E Giro miks "The Beginning".

Wydawnictwo kończy się wcześniej niepublikowanym koncertem zarejestrowanym w Point Theatre w Dublinie, 16 grudnia 1991 roku. Występ nagrany został w czasie, gdy sława Seala eksplodowała. Na stronie B znalazła się m.in. piosenka "A Minor Groove" oraz cover "Hey Joe".

Z okazji nadchodzącej premiery "Seal: Deluxe Edition" odświeżono i poprawiono do jakości 4K/HD teledyski promujące płytę, które będą ujawniane w nadchodzących tygodniach.

Z debiutu Seala (pierwotnie wydanego w maju 1991 r.) pochodzą przebojowe single "Crazy" (numer 1 w USA, Wielkiej Brytanii i całej Europie), "Future Love Paradise", "The Beginning", "Killer" i "Violet". Wydawnictwo przyniosło wokaliście nagrodę Brit Awards w kategorii brytyjska płyta roku.

Clip Seal Crazy

Kim jest Seal?

Brytyjski wokalista obdarzony jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów wszech czasów. Sprzedał ponad 30 milionów albumów na całym świecie, zgromadził ponad miliard streamów i zdobył cztery nagrody Grammy, trzy BRIT Awards, dwie Ivor Novello Awards i jedną MTV VMA.

Seal pojawił się w filmie "Czas dla siebie" Johna Hamburga u boku Kevina Harta i Marka Wahlberga, a także w "Gwiazdorskim życiu", "The Passion" z Tylerem Perrym czy programach "America's Got Talent" i "The Masked Singer". Współpracował z takimi gwiazdami, jak Jeff Beck, Joni Mitchell, Santana, P!nk, John Legend czy Gallant.