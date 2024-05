Celine Dion to światowa legenda muzyki. Jest uważana za jedną z najbardziej utalentowanych wokalistek na świecie. Zajmuje miejsce w gronie artystów, którzy sprzedali najwięcej płyt w historii. Piosenkarka jakiś czas temu zniknęła jednak ze sceny. Powodem była jej nieuleczalna choroba. Światowej sławy gwiazda postanowiła opowiedzieć więcej o swojej walce i trudach życia codziennego. Nagrała film dokumentalny, który ukaże się już w czerwcu 2024 r.

Premiera dokumentu o Celine Dion już w czerwcu

Nakręcony przez nominowaną do Oscara Irene Taylor dokument "I Am: Celine Dion" opowiada o trudnej walce Celine Dion z chorobą. Artystka pokazuje w nim także swoją ogromną pasję do muzyki i opowiada, jak trudno było jej pogodzić się z odwołaniem występów na żywo. Jego premiera zaplanowana została na 25 czerwca na platformie Amazon Prime Video.

Powstała płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu dokumentalnego o Celine Dion

Przy okazji premiery filmu biograficznego, artystka zdecydowała się na wydanie albumu. 21 czerwca oczom i uszom słuchaczy ukaże się płyta "I AM: CÉLINE DION (Original Motion Picture Soundtrack)" ze ścieżką dźwiękową, pochodzącą z dokumentu. Krążek dostępny będzie zarówno na płycie CD, jak i w wersji digitalowej. Dodatkowo, we wrześniu, pojawi się na winylu.

Do ścieżki dźwiękowej wybrano największe hity Celine Dion, takie jak "The Power of Love", "My Heart Will Go On", czy "Because You Loved Me". Ponadto na krążku znajdzie się siedem utworów, skomponowanych przez znanego i utalentowanego wiolonczelistę Rediego Hasa. Album ma być swoistym uhonorowaniem dziedzictwa Celine Dion, a dodatkowo komponować się z niezwykłą historią, przedstawioną w filmie dokumentalnym.

Pełna lista piosenek prezentuje się następująco:

Main Theme - Artist Always (Score) The Power Of Love Pour que tu m’aimes encore A New Day Has Come The Episode (Score) J'irai où tu iras Because You Loved Me The Diagnosis (Score) River Deep, Mountain High Mama Dion (Score) Zora sourit My Heart Will Go On All By Myself The Awakening (Score) Ashes Swallows (Score) Love Again Je crois toi I’m Alive Talea (Score)

Na co choruje Celine Dion?

Pod koniec 2022 r. ujawniono, że Celine Dion zmaga się z zespołem Moerscha-Woltmanna, nazywanym syndromem sztywnego człowieka. To schorzenie o podłożu autoimmunologicznym, które objawia się m.in. bólem i postępującym sztywnieniem mięśni oraz występowaniem powtarzających się epizodów skurczów mięśniowych. Jest nieuleczalne. Według statystyk zapada na nie do dwóch osób na milion. Choroba utrudnia też chodzenie i znacząco ogranicza możliwość śpiewania.

W zwiastunie nadchodzącego dokumentu gwiazda estrady zapewniła, że mimo utrudniających jej normalne funkcjonowanie dolegliwości nie zamierza poddać się chorobie, a powrót na scenę pozostaje jej wielkim marzeniem. Krążą nawet pogłoski o tym, że Celine Dion ma w planach zekranizowanie pożegnalnego koncertu, podczas którego wykona swoje największe przeboje.