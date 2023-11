Za produkcję odpowiadał Andy Sneap, ceniony angielskich fachowiec i koncertowy gitarzysta Judas Priest, z którym Saxon współpracuje do wielu lat. Autorem okładki "Hell, Fire And Damnation" jest węgierski artysta Péter Sallai.

"Według mnie to jeden z najlepszych albumów, jakie wyprodukował (Andy Sneap), a wyprodukował ich wiele. Posiada bardzo surowe, dynamiczne brzmienie. Jeśli skondensujemy całość czasu poświęconego na stworzenie tego albumu, wychodzi góra miesiąc. Wszystko znakomicie słuchać, nic nie zostało przekombinowane ani przesadzone. Gitary brzmią potężnie, wspaniały, surowy dźwięk gitar. Nie było też zbyt wiele dogrywania, czysta gra. Bardzo mi się to podoba" - o brzmieniu "Hell, Fire And Damnation" powiedział Biff Byford, frontman Saxon.

Reklama

W rozpoczynającym płytę utworze "The Prophecy", będącym swego rodzaju proklamacją, usłyszymy głos uznanego angielskiego aktora Briana Blesseda.



Nowy longplay Saxon ujrzy światło dzienne 19 stycznia 2024 roku nakładem londyńskiej Silver Lining Music (m.in. CD, na winylu i kasecie oraz jako limitowany zestaw z trzema płytami CD i winylem).

Przypomnijmy, że 30 marca 2024 roku Saxon zagra (jako gość specjalny wraz z Uriah Heep) w krakowskiej Tauron Arenie u boku Judas Priest.

Dodajmy, że pod koniec marca tego roku zespół wydał album z coverami zatytułowany "More Inspirations".



Saxon podzielili się już z fanami teledyskiem do tytułowego utworu z płyty "Hell, Fire And Damnation". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Saxon Hell, Fire And Damnation

Saxon - szczegóły albumu "Hell, Fire And Damnation" (tracklista):

1. "The Prophecy"

2. "Hell, Fire And Damnation"

3. "Madame Guillotine"

4. "Fire And Steel"

5. "There's Something In Roswell"

6. "Kubla Khan And The Merchant Of Venice"

7. "Pirates Of The Airwaves"

8. "1066"

9. "Witches Of Salem"

10. "Super Charger".