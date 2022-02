Saweetie i H.E.R. uwodzą wspólnym singlem. Posłuchaj utworu "Closer"

"Closer" to kolejna piosenka zapowiadająca nadchodzący album Saweetie "Pretty Bitch Music".

Wcześniej fani mieli okazję poznać utwór "Icy Chain", który raperka zaprezentowała na żywo w "Saturday Night Live".

Piosence "Closer" z wersami Saweetie oraz uwodzicielskim śpiewem H.E.R. towarzyszy teledysk wyreżyserowany przez Hannah Lux.

Clip Saweetie Closer - feat. H.E.R.

Sprawdź tekst do utworu "Closer" w serwisie Tekściory.pl

W ciągu ostatnich lat Saweetie wypuściła takie przeboje jak "Best Friend" z Doją Cat i "Back to the Streets" z Jhené Aiko. Ponadto jej utwór "Get It Girl" pojawił się w piątym sezonie serialu "Niepewne" Issy Rae, a kawałek "Attitude" - w soundtracku do filmu "Poobijana" Halle Berry.

Diamonté Harper, bo tak naprawdę nazywa się raperka, w ciągu pół roku zgromadziła 100 milionów streamów, zdobyła złotą płytę i zyskała przychylność dziennikarzy "Billboardu", "The Fader" czy "Noisey", a "Los Angeles Times" wyróżnił ją jako artystkę, na którą warto zwrócić uwagę.



Billboard Music Awards 2021: Saweetie na czerwonym dywanie 1 / 5 Saweetie Źródło: Getty Images Autor: Rich Fury udostępnij