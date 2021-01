Saweetie i Doja Cat łączą siły. Zobacz klip do numeru "Best Friend"

Saweetie wraca z klubowym numerem "Best Friend", w którym gościnnie pojawia się nominowana do Grammy raperka i wokalistka, Doja Cat. Singel to przedsmak debiutanckiej płyty Saweetie, "Pretty Bitch Music".

Saweetie wypuściła nowy numer /Leon Bennett/WireImage /Getty Images

Teledysk, który w ciągu doby obejrzano 7,5 miliona razy, wyreżyserował Dave Meyers.

"Best Friend" to kolejny etap kariery Saweetie. Kilka miesięcy temu wypuściła - wraz z animowanym klipem - remiks utworu "Tap In", w którym pojawiają się DaBaby, Post Malone oraz Jack Harlow, a niedawno zaprezentowała singel "Back to the Streets" z udziałem Jhené Aiko.

Saweetie jest jedną z najbardziej aktywnych artystek w mediach społecznościowych, a także jedną z najpopularniejszych raperek na TikToku, czego dowodem jest 12,5 miliona oryginalnych filmików z jej muzyką.



Clip Saweetie Best Friend (feat. Doja Cat)

Na Youtube jej teledyski obejrzano już pół miliarda razy, a w serwisach streamingowych jej utwory przebiły dwa miliardy odtworzeń.

Talent oraz charyzmę Saweetie dostrzegli już dziennikarze "Billboardu", "The FADER", "Los Angeles Times", "The Wall Street Journal" czy "Variety".