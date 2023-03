Saturnus z albumem "The Storm Within". Kiedy premiera?

"The Storm Within", piąty longplay melodyjnych death / doommetalowców z Kopenhagi, ponownie wyprodukował (w tym miks i mastering) Flemming Rasmussen, słynny duński producent klasycznych albumów Metalliki z lat 80. Nagrania odbyły się w duńskim studiu Sweet Silence i brytyjskim Cymatic. Okładkę zaprojektował bułgarski artysta Stanimir Stanchev.

Dodajmy, że "The Storm Within" to zarazem pierwsza duża płyta Saturnus z udziałem klawiszowca Miki Filborne'a; brytyjskiego gitarzysty prowadzącego Indee Rehal-Sagoo; i hiszpańskiego gitarzysty rytmicznego Julio Fernandeza. W kompozycji “Even Tide" zaśpiewał gościnnie Paul Kuhr, wokalista amerykańskiej grupy Novembers Doom.

Nowy materiał Duńczyków ujrzy światło dzienne 16 czerwca w barwach niemieckiej Prophecy Productions (CD w digipacku, dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).



Album "The Storm Within" Saturnus promuje już singel "The Calling". Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Saturnus The Calling

Saturnus i nowa płyta "The Storm Within" (tracklista):

1. "The Storm Within"

2. "Chasing Ghosts"

3. "The Calling"

4. "Even Tide"

5. "Closing The Circle"

6. "Breathe New Life"

7. "Truth".