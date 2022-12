Satanic Warmaster przed premierą albumu "Aamongandr"

"Aamongandr", pierwsza od ośmiu lat płyta jednoosobowego projektu, za którym stoi niezmiennie Lauri Penttilä alias Werewolf, będzie mieć swą premierę 30 grudnia. Jego wydaniem zajmie się - należąca do założyciela Satanic Warmaster - Werewolf Records (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Okładkę nowego albumu - wyprodukowanego przez Werewolfa - ozdobi praca autorstwa zmarłego w tym roku, amerykańskiego artysty Kennetha W. Kelly'ego, twórcy współpracującego przez lata z m.in. Manowar.



Na nowym dokonaniu Satanic Warmaster zagrali sesyjnie Antti "Necroterror" Oinonen (bas; Cadaveric Incubator), Nattravn (gitara), Joni "Grind" Ojala (perkusja) oraz Henri "Trollhorn" Sorvali (klawisze; Finntroll, Moonsorrow).



Nowego utworu "The Eye Of Satan" Satanic Warmaster możecie posłuchać poniżej:



Wideo SATANIC WARMASTER "The Eye of Satan" PREVIEW SONG (OFFICIAL)

Sprawdźcie także wypuszczony wcześniej singel "Bafomet":

Wideo SATANIC WARMASTER "Bafomet" SINGLE 2022 (OFFICIAL)



Na płycie "Aamongandr" Satanic Warmaster usłyszymy sześć kompozycji (tracklista):

1. "Bafomet"

2. "Duke's Ride (Ride Of The Spectral Hooves)"

3. "Berserk Death"

4. "The Eye Of Satan"

5. "Darkness... Triumphator"

6. "Barbas X Aamo".