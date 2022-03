Sarsa użyczy swojego domu rodzinnego uchodźcom z Ukrainy

"Dawanie wywiadów przychodzi mi teraz bardzo ciężko, bo mam poczucie, że wszystko, co robiłam przez dwa lata - wyprodukowanie płyty i wypuszczenie jej na rynek - przestało mieć dla mnie większy sens i znaczenie. W tym momencie cała moja uwaga jest skierowana w stronę potrzebujących, w stronę uchodźców z Ukrainy. Więcej mam do powiedzenia na ten temat niż o swojej płycie" - mówi Sarsa w rozmowie z PAP Life.

"Zamiast promować album, staram się w tym momencie jako osoba publiczna docierać z komunikatem, jak pomóc i gdzie. A przy okazji, jeśli jakaś piosenek z albumu 'Runostany' przyniesie komuś na chwilę ukojenie i pozwoli się oderwać się od rzeczywistości, co też jest ważne, to bardzo się ucieszę" - dodaje gwiazda.

Cała rodzina artystki angażuje się w grupach pomocowych, nie tylko poprzez udział w zbiórkach. "Nawet nasz dom rodzinny chcemy udostępnić w najbliższym czasie uchodźcom" - informuje Sarsa. Chodzi o dom jej mamy w jednej z nadmorskich miejscowości na Pomorzu. Sarsa jest pokrzepiona tym, jak bardzo Polacy okazali się zjednoczeni i empatyczni w tym czasie próby. Nawołuje do tego, by pomagać tak, jak każdy potrafi.

Artystka pracowała nad swoim nowym albumem w innym, przełomowym dla niej czasie. "Działo się to, kiedy byłam w ciąży i czekałam na narodziny mojego synka (przyszedł na świat w pierwszej połowie 2021 r. - przyp. red.). I niewątpliwie on coś takiego dokonał w moim wnętrzu, że zapragnęłam wyjść ze strefy komfortu. Wcześniej tworzyłam kolejne płyty, które miały nośne utwory radiowe i za tym szło bardzo dużo sukcesów i wyrazów uznania. Ale w pewnym momencie poczułam, że się nie rozwijam i że stoję w miejscu. No i ciąża dała mi odwagę, by wykonać krok w stronę rozwoju artystycznego i zawodowego" - opowiada.

To najbardziej mroczna i najbardziej osobista z jej płyt. Za jej pośrednictwem wyrzuciła z siebie frustracje, jakie nagromadziły się w niej podczas pandemii. Opowiada w niej też o konfliktach i podziałach, które trawią Polskę i świat. Szczególnie słychać to w singlu "Wieża". "Nie miałam wglądu w przyszłość, kiedy tworzyłam 'Runostany'. Ale mam wrażenie, że teraz, kiedy słucham tych piosenek, to te treści tak bardzo pasują do obecnej rzeczywistości" - mówi Sarsa. Wkrótce piosenkarka wyruszy w trasą koncertową. Otworzy ją występ w warszawskim klubie Palladium 9 kwietnia.

