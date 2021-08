Sarke po nagraniach płyty "Allsighr"

"Allsighr", siódmy longplay zespołu pod wodzą basisty Thomasa "Sarke" Berglie (byłego perkusisty Khold) i wokalisty Nocturno Culto (Darkthrone), nagrano w studiu Top Room, gdzie nad przebiegiem sesji czuwali Børge Finstad i Kevin Kleiven.

Miksem - w H-10 Production - zajął się Lars-Erik Westby, masteringiem zaś Thomas Eberger ze studia Stockholm Mastering. Okładkę zaprojektował norweski artysta Kjell Åge Meland.

"Na nowym albumie, pełnym rozbujanego ciężaru i pulsacji, Sarke nadal zgłębiają swój niebanalny styl będący połączeniem rocka lat 70., speed metalu z lat 80. i black metalu z lat 90., nie zapominając przy tym o wyjątkowo psychodelicznych, posępnych i kontemplacyjnych pasażach" - czytamy.

"Allsighr" będzie pierwszym longplayem Sarke z udziałem Cato Bekkevolda, niegdysiejszego perkusisty m.in. Enslaved i Red Harvest. Materiał trafi na rynek 5 listopada nakładem niderlandzkiej Soulseller Records.

Ostatnim z opublikowanych singli Sarke pozostaje "Cribs Hand" z końca 2019 roku. Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo Sarke - Cribs hand

Oto lista utworów albumu "Allsighr":

1. "Bleak Reflections"

2. "Grim Awakening"

3. "Funeral Fire"

4. "Allsighr"

5. "Beheading Of The Circus Director"

6. "Through The Thorns"

7. "Glacial Casket"

8. "Sleep In Fear"

9. "The Reverberation Of The Lost"

10. "Imprisoned".