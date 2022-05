Justyna Steczkowska wystąpi z synem Leonem przy akompaniamencie Stasia, Michał Wiśniewski zaśpiewa z dwiema córkami: Etiennette i Vivienne, Artur Gadowski z córką Zuzanną, Robert Gawliński z dwoma synami (Beniamin i Emanuel towarzyszą mu w grupie Wilki) oraz Danzel ( posłuchaj! ) z córkami.

W Skierniewicach pojawią się też razem Grzegorz i Patrycja Markowscy. Kilkoro artystów zaprosi do wspólnego śpiewania najbliższych: Sara James - tatę, Stanisław Soyka - braci.

W repertuarze koncertu nie zabraknie przebojów z repertuaru gwiazd np. "Pump it up" (Danzel), "Barcelona" (Pectus), "Dmuchawce, latawce, wiatr" (Urszula), a także słynnych evergreenów muzyki filmowej: "Moon River", "Pszczółka Maja" ( posłuchaj! ) czy "Szczęśliwego Nowego Jorku".

Koncert Fundacji Polsat poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Robert Janowski, zwycięzca programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Dzięki nim usłyszymy także krótkie historie z dzieciństwa muzyków, dowiemy się jak istotną rolę w ich życiu i karierze stanowili najbliżsi.

Szeroka publiczność poznała 12-letnią wówczas Sarę James w czwartej edycji programu "The Voice Kids".

Podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato ( posłuchaj! ). "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo, a wkrótce do Sary przylgnął przydomek "polska Whitney"."Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po jej występie.

Sara trafiła ostatecznie pod skrzydła Tomsona i Barona z grupy Afromental i była bezkonkurencyjna również w kolejnych etapach. W sing off awans dało jej świetne wykonanie "Hero" Mariah Carey. Natomiast do ścisłego finału awansowała dzięki interpretacji piosenki "My Hometown" z filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".

W finale "The Voice Kids" Sara w finale w spektakularny sposób wykonała utwór Whitney Houston "The Greatest Love of All" ( sprawdź! ) i wbiła trenerów w fotele. "Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła Cleo.

Jako drugą piosenkę zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.

We wrześniu 2021 roku nastolatka wygrała finał programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". Dzięki temu zwycięstwu, Sara mogła pojawić się na scenie w Paryżu reprezentując nasz kraj z numerem "Somebody" ( sprawdź! ). Ostatecznie we Francji zajęła drugie miejsce, a do wygranej zabrakło jej zaledwie 7 punktów! Zwyciężczynią została reprezentantka Armenii, Malena ( sprawdź! ).

Sara Egwu-James - rodzina

Niespełna 14-letnia wokalistka pochodzi z Ośna Lubuskiego. Jej rodzicami są Arleta Dancewicz (absolwentka teologii na UAM w Poznaniu) i mający nigeryjskie korzenie John James, wokalista znany m.in. z programów "Bitwa na głosy" (występował w drużynie Meza, z którym później także nagrywał) i "X-Factor" (skończył studia w Polsce).

Obecnie John James występuje w duecie Loui & John ( posłuchaj! ), z którym nagrał m.in. swoje wersje wielkiego przeboju Stinga "Englishman in New York" ( zobacz! ) i "Crazy" Seala. To pierwsze wideo ma ponad 670 tys. odsłon.



Obecnie nastolatka uczy się w Szkole Podstawowej w Ośnie, a ponadto uczęszcza również do Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach. Talent wokalny szlifuje w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK w Słubicach u Edyty Kręgiel.

Gdy miała 6 lat, wzięła udział w Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Szczecinku, który wygrała. W kolejnych latach z sukcesami występowała w takich konkursach, jak m.in. World Talent Show (trzecie miejsce), Pro Arte - Lubuski Festiwal Piosenki (srebrny mikrofon i trzecie miejsce), ogólnopolski konkurs Wygraj Sukces.