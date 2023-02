Miniony rok dla Sary James był wyjątkowo udany. Wokalistka zdobyła międzynarodową rozpoznawalność za sprawą występu w amerykańskiej edycji "Mam talent", gdzie dotarła do finału show. Podbiła też sieć wykonaniami piosenek Eltona Johna i Billie Eilish.

Wielkim orędownikiem kariery 14-letniej Polki został Simon Cowell, który obiecał promować wokalistkę oraz pomóc jej w zdobyciu coraz większej popularności.

"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - mówił do niej w finale.

Pod koniec zeszłego roku James wystąpiła również w specjalnej edycji "Mam talent" w USA (jej występ wyemitowano już w 2023 roku), gdzie pojawili się zwycięzcy poprzednich edycji oraz największe gwiazdy tego formatu z całego świata. Wokalistka w swoim odcinku zaśpiewała przebój Harry’ego Stylesa "As It Was", ale ostatecznie nie awansowała do finału show. To jednak nie przeszkodziło jej w podbiciu sieci po raz kolejny. Jej występ na Youtube obejrzano w ponad 3 miliony razy.



James miała również okazję dwukrotnie wystąpić na scenie z Black Eyed Peas. Raz zrobiła to w finale "Mam talent", a drugi raz zaśpiewała z nimi podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem.



Sara James z nowym singlem "Bloodline". Ważny moment w karierze

Sara James w Stanach Zjednoczonych nie tylko brała udział w talent show, ale również zaczęła pracować nad debiutanckim albumem. Kilkakrotnie pokazywała zdjęcia ze studia nagraniowego.

Efektem jej pracy jest nowy utwór "Bloodline". Dla James to wyjątkowo ważna kompozycja, gdyż po raz pierwszy jest współodpowiedzialna za tekst i muzykę do numeru. W studiu wspomógł ją producent Jungleboi, który ma na swoim koncie współpracę z takimi artystami jak ZAYN, R3hab czy Steve Aoki.

Zdjęcie Sara James promuje nowy utwór "Bloodline" / Dagmara Szewczuk / materiały prasowe

Nowa piosenka Sary James opowiada o szeroko pojętej tolerancji i równouprawnieniu. "To osobista opowieść o akceptacji siebie i docenianiu swojej wyjątkowości" - czytamy w zapowiedzi.

"Po raz pierwszy tworzyłam słowa i muzykę do swojego utworu, więc naprawdę czuję że wpuszczam moich fanów do świata swoich osobistych przeżyć. Czuję się częścią tej piosenki bardziej niż zwykle, bo opowiadam moją historię. Historię braku akceptacji przez innych i przez samą siebie, nieprzychylnych komentarzy, krzywdzących uwag, przejawów nietolerancji... To, co chce przekazać to fakt, że wszyscy w środku jesteśmy tacy sami. Powinniśmy kochać siebie i przestać nawzajem się oceniać - o tym jest ta piosenka! O tym, żeby nigdy się nie poddawać i wspierać nawzajem" - stwierdziła James.

Do piosenki stworzono również czarno-biały teledysk, którego reżyserem jest David Ziemba. Za produkcję odpowiadała ekipa Mind Production.