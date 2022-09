13 września odbył się finał amerykańskiego "Mam talent". Wzięła w nim udział Sara James, którą uważano za faworytkę do zajęcia miejsca na podium. 14-latka wykonała utwór Kate Bush "Running Up That Hill" (zobacz!) - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą czwartego sezonu "Stranger Things".



Występ Sary zachwycił jurorów i widzów, którzy nagrodzili ją owacją na stojąco.



"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - stwierdził Simon Cowell.

Ostatecznie jednak to widzowie nie postawili na wokalistkę i ta zajęła miejsce poza podium talent show. Mimo to jej występy przysporzyły jej popularności na całym świecie. Show wygrała taneczna grupa Mayyas z Libanu.

Sara James o występach w "Mam Talent": "Myślałam, że robią sobie ze mnie jaja"

W rozmowie z magazynem "Glamour" Sara James zapytana została m.in. czy jak zareagowała, kiedy dostała zaproszenie na casting.

"Myślałam, że robią sobie ze mnie jaja. Niesamowite uczucie. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć" - mówi Sara.

Jak sama mówi, do wysłania zgłoszenia, zainspirowało ją zwycięstwo 12-letniej Grace VanderWaal w 11 edycji programu.

"Bardzo mnie zainspirowała. I tak mówię: 'Możemy po prostu wysłać zgłoszenie?'' - wspomina.

Piosenkarkę zapytano także, czy charakter jej występów był z góry ustalony przez osoby pracujące przy produkcji programu, czy też mogła dodać swoje uwagi.

"W ogóle nie wiedziałam, czy będę miała cokolwiek do powiedzenia, a okazało się, że miałam bardzo dużo. Wiadomo, że było to po ustaleniach z produkcją, ale mogłam sobie wybrać strój i to w jakim stylu chcę to zrobić" - odpowiedziała Sara James.

Sara nawiązała też do wyboru piosenki Kate Bush w finale.

"Ta piosenka jest o takiej trudnej miłości tak naprawdę. Wiadomo, ja mam 14 lat, więc jak mogę śpiewać o trudnej miłości. Natomiast chciałam to sobie w głowie poukładać inaczej, zrobić to tak na swój sposób. I mam nadzieję, że to wyszło" - mówi.

