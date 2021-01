Sanguisugabogg z kontraktem. Kiedy premiera debiutu?

Deathmetalowa grupa Sanguisugabogg podpisała umowę z Century Media Records i szykuje się do wydania pierwszego albumu.

Zespół Sanguisugabogg szykuje się do wydania płyty /materiały prasowe

Pierwszym owocem współpracy kwartetu z Ohio z wytwórnią z Dortmundu będzie "Tortured Whole", debiutancki album Sanguisugabogg. Jego premierę zaplanowano na 26 marca.

Reklama

Wyjaśnijmy, że świeżo upieczeni podopieczni Century Media Records zaistnieli w 2019 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała ich demówka "Pornographic Seizures", zdradzająca u zarania zamiłowanie Sanguisugabogg do estetyki gore.



Niemiecka oficyna zaleca zapoznanie się z ich twórczością fanom Bolt Thrower, Obituary, Cannibal Corpse i Mortician.



Na pilotujący debiut Sanguisugabogg singel wybrano numer "Menstrual Envy". Z powstałym do niego teledyskiem możecie się zapoznać poniżej:

Clip Sanguisugabogg Menstrual Envy

Na płycie "Tortured Whole" usłyszymy 11 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Menstrual Envy"

2. "Gored In The Chest"

3. "Dragged By A Truck"

4. "Pornographic"

5. "Dead As Shit"

6. "Tortured Whole"

7. "Interlube"

8. "Dick Filet"

9. "Urinary Ichor"

10. "Posthumous Compersion"

11. "Felching Filth".