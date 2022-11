Mieszkająca w Poznaniu wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów Sandra Rugała (szersza publiczność może ją pamiętać z ostatniej edycji "Idola" - odpadła w etapie teatralnym) jest aktywną youtuberką. Na swoim kanale umieściła kilkadziesiąt przeróbek przebojów z repertuaru m.in. Beyonce, Whitney Houston, Demi Lovato, Eda Sheerana, Adele i Seleny Gomez.

Do najpopularniejszych nagrań Rugały należą przeróbki Eda Sheerana ("Perfect" i "Happier" po polsku), Roksany Węgiel ("Lay Low" po polsku, sprawdź!), Taco Hemingwaya ("Fiji", posłuchaj!) i Seleny Gomez ("Back to You" po polsku).

Sandra Rugała: Polski cover "Never Be The Same" Camili Cabello

Sandra Rugała: Gwiazda "Idola" odpowiada na słowa Jarosława Kaczyńskiego o "dawaniu w szyję"

Głośnym echem odbiły się słowa Jarosława Kaczyńskiego o kobietach "dających w szyję". "Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie" - miał powiedzieć prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania w Ełku.

Sandra Rugała opublikowała na Instagramie piosenkę, w której komentuje te słowa polityka.

"Mam 25 lat, a dzieci tylko w Simsach. Na życiu się nie znam, prezes mnie przejrzał" - śpiewa Sandra w piosence.

Wokalistka nie jest pierwszą kobietą, która odniosła się do słów Kaczyńskiego.

"To jest absurdalne, co się dzieje. Jak zobaczyłam to przemówienie, to pierwsza moja reakcja była taka, że zaczęłam się śmiać. To jest jawna dyskryminacja kobiet. Słowa, jakich użył, są dosyć prostackie" - uważa Young Leosia.

Young Leosia odpowiada na słowa Jarosława Kaczyńskiego. "Jawna dyskryminacja kobiet"

