sanah odwołuje najbliższe koncerty. "Z łezką w oku"

"Z łezką w oku muszę Wam przekazać, że z powodów ode mnie niezależnych nie będę mogła pojawić się na koncertach w najblizszy weekend - w Polkowicach i Zielonej Górze. Muszę ten czas poświęcić, aby tego typu sytuacje nie zdarzały się już więcej.Nie martwcie się, widzimy się już niedługo!" - taki komunikat opublikowała sanah na swoim profilu na Facebooku, gdzie ma ponad 320 tys. fanów.

W komentarzach posypały się życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Niektórzy dopytują o piątkowy występ w Opolu.



Nazywa się ją muzycznym objawieniem roku i fenomenem w branży, a jej utwór "Szampan" (ponad 64 mln odsłon, sprawdź! ) nucą wszyscy. sanah, czyli Zuzanna Jurczak, ukończyła Uniwersytet Muzyczny w Warszawie, grała w orkiestrze, a w maju 2020 r. wydała swoją debiutancką płytę "Królowa dram".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. sanah: O co chodzi w przeboju "Szampan" INTERIA.PL

Jesienią 2020 r. wypuściła EP-kę "Bujda" z hitem "No sory" ( sprawdź! ), a równo rok od premiery debiutu w ręce fanów wydała drugi album studyjny. "Irenka" to kolejny rozdział w karierze jednej z najpopularniejszych ostatnio polskich wokalistek.

"Wszystkie utwory układają się tu w historię tytułowej postaci przepełnioną pięknem i autentycznością" - głosiła zapowiedź.

Album promują utwory "No sory", "Ale jazz!" nagrany w duecie z Vito Bambino, "2:00" i "etc." - w wersji oryginalnej oraz specjalnej jako "etc. (na disco)".

Clip sanah Ale jazz! - & Vito Bambino

Singel "Ale jazz!" został wyróżniony diamentem - wyróżnienie duet odebrał podczas koncertu w Pradze Centrum w Warszawie.

Clip sanah etc. (na disco)

Pierwsza trasa koncertowa sanah stała się już historią. W ramach #NoSory Tour wokalistka zagrała 18 wyprzedanych koncertów w 17 miastach, w których pierwszy raz zaprezentować mogła utwory z debiutanckiej, potrójnie platynowej płyty "Królowej dram". Na pamiątkę trasy powstał klip do utworu "Warcaby".

Clip sanah Warcaby - z trasy #NoSory Tour

Dodajmy, że 31 października rozpocznie się następna trasę sanah - "Kolońska i szlugi Tour". Bilety na te wydarzenia sprzedają się błyskawicznie.



sanah - szczegóły trasy koncertowej "Kolońska i szlugi Tour":

31.10 - Warszawa, Torwar

2.11 - Wrocław, Hala Stulecia

13.11 - Łódź, Atlas Arena

14.11 - Kraków, Tauron Arena

16.11 - Toruń, Arena

17.11 - Poznań, MTP

21.11 - Gdańsk, Ergo Arena.