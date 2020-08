sanah na Festiwal w Opolu 2020: Zobacz teledysk "No Sory"

Do sieci trafił teledysk "No Sory", który jest zapowiedzią nowego rozdziału w karierze polskiej wokalistki o pseudonimie sanah. To ona podbiła serca internautów przebojem "Szampan" (ponad 42 mln odsłon).

sanah prezentuje nowy teledysk AKPA

Nazywa się ją muzycznym objawieniem roku i fenomenem w branży, a jej utwór "Szampan" ( sprawdź! ) nucą wszyscy. Sanah, czyli Zuzanna Jurczak, ukończyła Uniwersytet Muzyczny w Warszawie, grała w orkiestrze, a w maju wydała swoją debiutancką płytę "Królowa dram" ( sprawdź tytułową piosenkę! ).

Popularność zaczęła zdobywać w serwisie YouTube, gdzie publikowała swoje kolejne single. Najpopularniejszy z nich - "Szampan" - ma ponad 42 milionów wyświetleń.



Ponad 25 mln odsłon ma kolejny singel "Melodia".



Mimo ogromnej popularności sanah swoje własne koncerty zagrała dopiero na początku lipca, jako pierwsza z gwiazd cyklu HAŁSówka (Wrocław, Warszawa, Kraków). Dodatkowo była też jedną z gwiazd telewizyjnego "Koncertu dla Śląska" na Polsacie.

22-latka nie zwalnia tempa, raptem trzy miesiące po premierze debiutanckiej płyty wypuszcza nową piosenkę "No Sory", będącą pierwszą odsłoną nowego rozdziału w karierze sanah.

Z tym utworem młoda wokalistka 6 września wystąpi w koncercie Premiery podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Oprócz niej pojawią się także PIN ("Samotny dryf"), Kombii ("Przetrwamy"), Sławek Uniatowski ("Koniec świata"), Stanisława Celińska ("Niech mnie złość"), Anna Jurksztowicz ("Jestem taka sama"), Lanberry ("Plan awaryjny"), Mateusz Ziółko ("S.O.S."), Janusz Radek ("Facet został sam") i Rafał Brzozowski ("Gentleman").