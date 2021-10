W ciągu ostatnich dwóch lat sanah udało się podbić muzyczny rynek i stać się najpopularniejszą wokalistyką w Polsce - zarówno w radiach, jak i streamingu. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jej przeboje "Szampan", "Ale jazz!", "Melodia" czy "ten Stan" znają wszyscy. Obie płyty sanah - "Królowa dram" i "Irenka" pokryły się poczwórną platyną i nie schodzą z list sprzedaży.

W ostatnich miesiącach udała się jej jeszcze jedna sztuka - piosenka "kolońska i szlugi", którą zapowiadała na swoich koncertach jeszcze przed wydaniem stała się viralowym hitem. Zagrany przez sanah z telefonu kilkusekundowy fragment utworu zainspirował prawie 10 mln filmów na TikToku a zapętlony (przez godzinę!) z fragmentem na YouTube przekroczył właśnie 700 tysięcy odtworzeń.

Przyniósł też tytuł aktualnej trasy koncertowej "Kolońska i szlugi tour" - w ramach której od końca października do połowy grudnia artystka zagra w największych salach w Polsce - krakowskiej Tauron Arenie, łódzkiej Atlas Arenie czy warszawskim Torwarze.

Teraz "najsłynniejsza niewydana piosenka ostatnich lat" jest już dostępna w dwóch wersjach - podstawowej i wersji "do snu" - we wszystkich serwisach streamingowych, stacjach radiowych a prawie 8-minutowy teledysk do niej, współreżyserowany przez samą sanah - można obejrzeć na Youtube. Wokalistce towarzyszy jej partner, którego w serwisie podpisano jako "ten Stan". Mężczyzna w teledysku ma zasłoniętą twarz.