Sampel z przeboju Krzysztofa Krawczyka u amerykańskich raperów. Wokalista komentuje

Przebój "Trudno tak" duetu Krzysztof Krawczyk - Edyta Bartosiewicz, został dostrzeżony przez producenta utworu "Candy" projektu Berner & B-Real, którzy wykorzystał fragment piosenki.

Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz nagrali swój przebój 16 lat temu /Wojciech Olszanka /East News

"Candy" do sieci trafił w kwietniu 2020 roku. Nagrany został przez jednego z podopiecznych wytwórni Wiza Khalify - Bernera oraz B-Reala, znanego z kultowego składu Cypress Hill. Producentem numeru został SAP, a gościnnie usłyszeć w nim można Ricka Rossa.

Wideo Berner & B-Real ft. Rick Ross "Candy"

Reklama

To, co przyciągnęło do utworu polskich słuchaczy, to wykorzystanie fragmentu utworu Krzysztofa Krawczyka i Edyty Bartosiewicz pt. "Trudno tak", który podbijał listy przebojów w 2004 roku.

Singel pojawił na płycie "To, co w życiu ważne". To piosenka bałkańskiego pochodzenia, a autorką polskiego tekstu jest Bartosiewicz.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Krawczyk Trudno tak

Oryginalna wersja powstała w 1998 roku, a "Sanjaj me" wykonywał zespół Tap001.

- Gdy narywaliśmy z Edytą Bartosiewicz, to było między nami bardzo ostro. Ona jest bardzo wymagająca i to był taki duet śpiewany twarzą w twarz. Emocje aż furczały! - tak Interii o piosence opowiadał Krzysztof Krawczyk.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Krawczyk o duetach z Nosowską i Maleńczukiem TV Interia

Wokalista skomentował również wykorzystanie piosenki przez raperów.

"Oczywiście, że wiadomość sprawiła mi duża radość. Ale z pełnym szacunkiem nie byłoby tego nagrania i jego sukcesów gdyby nie Edyta Bartosiewicz. I jej dziękuję bo to jej przede wszystkim sukces" - czytamy na Facebooku.