Sade pracuje nad nową płytą?

Przez wiele lat, z drobnymi wyjątkami w postaci dwóch singli, Sade nie była aktywna. Jednak wiele wskazuje na to, że legenda r'n'b pracuje nad nową płytą. Artystka, wraz z zespołem, jako pierwsza odwiedziła francuskie studio nagraniowe Miraval, które odrestaurowali i oddali do użytku Brad Pitt wraz z producentem i inżynierem dźwięku Damienem Quintardem. Jeśli rzeczywiście nagrywa, byłby to siódmy studyjny album wydany po 12 latach od premiery jej ostatniego krążka "Soldier of Love".

Sade nagrywa w studio, które do życia przywrócił Brad Pitt /Gary Miller / Contributor /Getty Images