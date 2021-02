Sabrina Carpenter prezentuje oficjalny klip do utworu "Skin"

Wokalistka, kompozytorka i projektantka, Sabina Carpenter zaprezentowała oficjalny klip do utworu "Skin". Piosenka wzbudza kontrowersje.

Sabrina Carpenter odpowiedziała na spekulacje /Kevin Mazur/2020 MTV Movie & TV Awards /Getty Images

Sabina Carpenter niedawno ogłosiła podpisanie kontraktu płytowego z Island Records. Za reżyserię klipu "Skin" odpowiada Jason Lester.

Reklama

"Skin" bardzo szybko stało się wiralowym hitem, gromadząc ponad 30 mln streamów, w tym 10 mln w ciągu pierwszych 48 godzin. To także pierwszy utwór Sabriny Carpenter, który zadebiutował w zestawieniu Billboard Hot 100.



O singlu jest bardzo głośno ze względu na spekulacje, jakoby numer dotyczył miłosnego trójkąta, o którym śpiewa Olivia Rodrigo w "drivers license". W piosence Rodrigo słyszymy: "Prawdopodobnie jesteś z tą blondynką / Która zawsze sprawiała, że mam wątpliwości / Ona jest dużo starsza ode mnie / Reprezentuje wszystkie moje kompleksy".

Olivia miała w przeszłości spotykać się z kolegą z planu serialu Disney+, "High School Musical: The Musical: The Series", Joshuą Bassettem. Ten jednak teraz podobno spotyka się z Sabriną Carpenter. Na razie żadna ze stron nie potwierdziła tych doniesień.



Clip Sabrina Carpenter Skin

Sabrina Carpenter odniosła się jednak dość bezpośrednio do tekstu "drivers license" w swoim najnowszym singlu "Skin": "Może mogłybyśmy udawać / Że słowa, które piszemy, nie mają ciężaru / Może nie to miałaś na myśli / Może po prostu ‘blondynka’ pasowała ci do rymu".

Sabrina Carpenter to wokalistka, kompozytorka, aktorka, projektantka, producentka i fashionistka. Zyskała światowy rozgłos za sprawą serialu "Dziewczyna poznaje świat", a następnie filmu "Nienawiść, którą dajesz". W marcu 2020 zadebiutowała na deskach Broadwayu w produkcji "Wredne dziewczyny" ("Mean Girls"). Netflix zaangażował Sabrinę do nowej musicalowej wersji "Alicji w Krainie Czarów".

Clip Olivia Rodrigo drivers license

Na muzyczny dorobek Sabriny Carpenter składają się takie single, jak: "Thumbs", "Sue Me" czy "Why" oraz albumy "Singular: Act I" i "Singular: Act II".