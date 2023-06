Sabaton wraca z nietypowym projektem. Muzycy zaproszą fanów do... muzeum?

Członkowie Sabaton ogłosili, że we współpracy z Yarnhub Animation Studios przygotował 67-minutowy animowany film muzyczny "The War To End All Wars - The Movie", który miałby być wyświetlony premierowo w placówkach muzealnych 11 listopada 2023 roku.

Ma to być inicjatywa charytatywna, w celu podniesienia świadomości historycznej, a przy tym zachęta do odwiedzenia lokalnych muzeów. Dla placówek nie wiąże się to z żadnym kosztem. Jedynym wymogiem wzięcia udziału jest wyposażenie w odpowiednie urządzenia i sprzęt audiowizualny do organizacji seansu.

Zespół poinformował na Twitterze, że od momentu ogłoszenia projektu (w poniedziałek), otrzymał od fanów 3 tys. propozycji muzeów.

"To niesamowita liczba" - głosi wpis. "A my nie potrafimy wystarczająco podziękować za wsparcie i wiarę w ten wyjątkowy projekt. Każdą sugestię traktujemy poważnie i kontaktujemy się z każdym muzeum, które zgłosiliście, ponieważ chcemy, by lista uczestników rosła!".

Na razie nie zgłoszono żadnego muzeum z Polski.

