Sabaton: Nowa płyta "The Great War" w lipcu

Gwiazda tegorocznej edycji Mystic Festival (Kraków, 25-26 czerwca), szwedzka grupa Sabaton zdradziła pierwsze szczegóły nowego albumu. Wydawnictwo otrzymało tytuł "The Great War".

Sabaton zapowiedział premierę nowej płyty /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images

Dziewiąty album Szwedów trafi do sprzedaży 19 lipca, tuż przed dwudziestą rocznicą powstania zespołu i będzie koncept albumem dotyczącym pierwszej wojny światowej.

Sabaton rozpoczął prace nad płytą dokładnie 100 lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Nagrania trwały trzy miesiące, a produkcją zajął się długoletni producent i przyjaciel zespołu, Jonas Kjellgren (w studio Black Loungue). Mastering powierzono Maorowi Appelbaumowi, a okładkę po raz kolejny stworzył węgierski artysta Peter Sallaí.

"Nie po raz pierwszy tworzymy utwory osadzone w realiach pierwszej wojny światowej, ale teraz czuliśmy, że nadszedł czas, ażeby stworzyć album koncepcyjny na ten temat" - podkreśla basista Pär Sundström.

"Możecie się spodziewać licznych niespodzianek, jako że spróbowaliśmy nowych rozwiązań, a także cofnęliśmy się w czasie do koncepcji, którą, jak wiemy, wielu z was uwielbia. 'The Great War' idzie w parze z uruchomionym przez nas kanałem historycznym, co sprawi, że 2019 będzie najbardziej ekscytującym rokiem w karierze zespołu" - dodał Sundström.

Do sieci trafił specjalny trailer, w którym ujawnili więcej szczegółów na temat grafiki zdobiącej album.



Wideo THIS IS THE GREAT WAR!

"The Great War" będzie pierwszym albumu Sabaton z udziałem gitarzysty Tommy’ego Johanssona (Golden Resurrection, Reinxeed), który w 2016 roku zastąpił Thobbe Englunda.

Oprócz nowej płyty Szwedzi postanowili uczcić dwudziestolecie działalności zainaugurowaniem Sabaton History Channel. To wyjątkowa współpraca pomiędzy samym zespołem i historykami Indy Neidell i Timeghostem, którzy w interesujący sposób opowiadają historie o wojnach, bitwach i bohaterach utworów Sabaton.

Historyczny program grupy cieszącej się w kraju nad Wisłą niesłabnącą popularnością, wystartował z odcinkiem przywołującym jedną z najpopularniejszych kompozycji zespołu z Falun, czyli "40:1". Opowiada on historię obrony Wizny z roku 1939, podczas której zaledwie kilkuset polskich żołnierzy zmierzyło się z ponad 40 tysiącami niemieckich najeźdźców.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sabaton 40:1

Przypomnijmy, że heavy / powermetalowcy z Sabaton będą jedną z gwiazd tegorocznego Mystic Festival, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sabaton i wojenny melodramat INTERIA.PL