W ostatnią sobotę kwietnia zakończyła się szósta edycja "The Voice Kids", którą wygrała Martyna Gąsak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Talent show z udziałem dzieci był ostatnim z rodziny "The Voice", który mogliśmy oglądać na antenie TVP2 od września ubiegłego roku. I choć emocje po sobotnim wielkim finale jeszcze nie opadły, ogłoszono już nabór do 14. edycji "The Voice of Poland", 5. edycji "The Voice Senior" oraz 7. edycji "The Voice Kids".

Nowe studio "The Voice of Poland" 1 / 10 Nowe studio "The Voice of Poland" Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz/TVP

Jak wziąć udział w "The Voice"? Poradnik

Jak wziąć udział w castingu do programu? Należy za pośrednictwem strony internetowej wybrać program, w którym chce się wystąpić, a następnie wysłać zgłoszenie z wypełnioną krótką ankietą i materiałem wideo z nagranymi utworami. Osoby, które zostaną wybrane do następnego etapu zostaną poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.

Reklama

Pewnie wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie warunki należy spełniać, aby wziąć udział w castingu do programu z serii "The Voice". Do każdej z odsłon zasady są nieco inne.

Do programu "The Voice of Poland" mogą zgłaszać się muzykalne osoby, które ukończyły 16. rok życia. Program "The Voice Senior" natomiast, to jak sama nazwa wskazuje program dla seniorów po 60. roku życia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Dawid Kwiatkowski podczas Bitwy z trudem powstrzymywał łzy TVP

Do "The Voice Kids" można zgłaszać uzdolnione muzycznie dzieci w wieku 8-14 lat. Zgłoszenie muszą wypełnić wyłącznie rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka. Zgłoszenia wysłane przez dziecko lub inne osoby nie będące rodzicem/opiekunem prawnym, nie będą rozpatrywane.

Jakie nagrania należy przygotować? Każda zgłaszająca się osoba powinna nagrać muzyczne występy do podkładu lub z wykorzystaniem akompaniamentu na pianinie bądź gitarze albo zaśpiewać a cappella. Należy przygotować utwory w języku polskim i angielskim. W przypadku "The Voice Senior" chętni mogą przesłać dwa utwory w języku polskim. Ważne, aby nagrania nie były edytowane za pomocą programów do obróbki dźwięku. Powinny być także pozbawione wszelkich efektów zmieniających głos.

Internetowy casting to jedyny sposób, aby wziąć udział w programie. Uczestnicy mogą wysyłać zgłoszenie do programu do 14 maja 2023 r. do godz. 23:59.

Zobacz też: