Roztańczony PGE Narodowy: Anna Lucińska i Aleksander Sikora są parą?

Widzowie TVP zwrócili uwagę na współprowadzących koncert Roztańczony PGE Narodowy (sobota 21 września). Kim są Anna Lucińska i Aleksander Sikora?

Anna Lucińska i Aleksander Sikora podczas koncertu Roztańczony PGE Narodowy AKPA

"Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa - na scenie usłyszymy wyłącznie 100% polskiej muzyki. Na płycie PGE Narodowego zagrają najwięksi twórcy tanecznych hitów" - tak TVP zapowiadała czwartą odsłonę "największej dyskoteki w Polsce".

Na scenie podczas koncertu "Roztańczony PGE Narodowy" występują m.in. Akcent, Boys, Weekend, Łobuzy, After Party, CamaSutra, Jorrgus, Defis, Jorrgus, Extazy, Long & Junior, Top Girls, Luka Rosi i MiłyPan.

Na imprezie pojawiają się nie tylko gwiazdy disco polo, ale również Maryla Rodowicz, Michał Wiśniewski, Cleo, Sławomir, Gromee i Dawid Kwiatkowski, juror "The Voice Kids".

Koncert prowadzą Izabela Krzan (prezenterka "Koła fortuny"), Maciej Kurzajewski, Aleksander Sikora (będzie współprowadzącym Eurowizji Junior w Polsce) i Anna Lucińska (modelka, aktorka, współprowadząca "Dzień dobry Polsko").



Sikora i Lucińska to gospodarze nowego programu TVP2 "Wkręceni w randkę", który łączy samotne serca.

"Z Olkiem cudownie się pracuje. Znamy się od dawna. Jest ode mnie młodszy [Sikora ma 29 lat, Lucińska 33], ale ma duże doświadczenie, ponieważ prowadzi 'Pytanie na śniadanie'. Swoją drogą to bardzo przystojny mężczyzna. Ma przepiękne oczy! Powtarzam mu to za każdym razem, kiedy go widzę. To facet, na którym mogę polegać w każdej chwili, nie tylko na planie, ale i poza nim" - komplementuje partnera ze sceny Anna Lucińska.