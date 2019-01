Roztańczony PGE Narodowy 2019 w TVP2. Znamy pierwsze gwiazdy

Wyłącznie polska muzyka - poznaliśmy pierwsze szczegóły nowej edycji Roztańczony PGE Narodowy.

Podczas pierwszej edycji "Roztańczony PGE Narodowy" w 2016 r. wystąpili m.in. Alphaville, Lou Bega, jedna z wersji Boney M, Boys, Akcent i MIG. Widowisko jednak wzbudziło mieszane komentarze, bo wielu uczestników nie ustrzegło się wpadek z playbackiem.

Rok później na warszawskim stadionie dla ok. 50 tys. widzów swoje największe przeboje wykonały takie gwiazdy disco i dance, jak m.in. Akcent, Weekend, Boys, MIG, Defis, After Party, Long & Junior, Jorrgus, Top Girls, Extazy i Milano. Zagraniczną gwiazdą był niezwykle popularny nad Wisłą hiszpański wokalista Alvaro Soler.

W 2018 roku (TVP2 przejęła prawa od Polsatu) ponownie na scenie pojawili się stojący na czele grupy Akcent "król disco polo" Zenek Martyniuk, Boys (z liderem Marcinem Millerem), Weekend (z wokalistą Radkiem Liszewskim), Defis czy Long & Junior. Swoje przeboje zaprezentowali także Sławomir z żoną Kajrą, Cleo, Stachursky i Filip Lato.

Zagranicznymi gwiazdami imprezy byli Shanguy ("La Loose", "King of the Jungle"), Londonbeat ("I've Been Thinking About You") oraz włoska wokalistka Sabrina Salerno.

Koncert na PGE Narodowym w Warszawie poprowadzili: Iza Krzan ("Koło fortuny"), Tomasz Kammel ("The Voice of Poland") i Norbi ("Jaka to melodia?").

Trwająca kilka godzin impreza tradycyjnie zebrała mieszane komentarze. Wielu widzów zwracało uwagę na to, że niektórzy wykonawcy (m.in. Sabrina) podpierali się playbackiem.

Organizatorzy podali już datę i pierwsze gwiazdy tegorocznej edycji.

"Największa dyskoteka w Polsce" odbędzie się 21 września.

"Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa - na scenie usłyszymy wyłącznie 100% polskiej muzyki. Na płycie PGE Narodowego zagrają najwięksi twórcy tanecznych hitów" - czytamy.

Wiadomo już, że wystąpią m.in. Akcent, Boys, After Party, Jorrgus, Extazy, Top Girls i MiłyPan.



