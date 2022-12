Rozen to zespół grający muzykę z pogranicza indie-folku i popu alternatywnego. Grupa zadebiutowała w 2020 roku świetnie przyjętym albumem "Rozen", a teraz powraca ze swoim nowym singlem - piosenką "Pusty dom", nagraną razem z wyjątkowym gościem.

Premierowy utwór łączy w sobie przejmującą stylistykę tekstów znaną z debiutanckiej płyty zespołu, z nieoczekiwaną warstwą muzyczną, w której delikatne, kolędowe pianino, łączy się z syntezatorami i gospelowym chórem.

Do współpracy przy singlu, lider grupy - Andrzej Rozen, zaprosił Belę Komoszyńską znaną z zespołu Sorry Boys. Piosenka powstała już w 2021 roku, w szczycie pandemii i w trakcie kolejnego lockdownu. Rozen opowiada o procesie jej powstawania: "Zbliżały się dziwne święta - kolejne, których nie mogliśmy spędzać z bliskimi. Chciałem oddać w tym utworze mieszankę zmęczenia, nadziei i niepokoju, które wszyscy czuliśmy. Utworu nie udało się jednak skończyć i przeleżał kilka miesięcy w szufladzie. Wyjąłem go z niej po roku, a tekst wydawał się jeszcze bardziej aktualny...".

Rozen i Bela Komoszyńska w świątecznej piosence "Pusty dom". Zobacz teledysk

Poza Andrzejem Rozenem i Belą Komoszyńską, w utworze usłyszymy odpowiadającą za chórki - Justynę Jarzębińską, współpracującą na co dzień z Pauliną Przybysz, Darią Zawiałow czy Julią Wieniawą. Na pianinie zagrał Kacper Majewski - na co dzień w roli perkusisty zespołu. Jest on również współautorem kompozycji premierowego numeru. Za tekst oraz melodię w utworze odpowiada Andrzej Rozen, a za produkcję Mateusz Hulbój, z którym zespół współpracował również przy swoim debiutanckim albumie.

Piosenka jest już dostępna we wszystkich serwisach streamingowych. Towarzyszy jej klimatyczne video stworzone przez Rafała Rudzkiego. Klip można obejrzeć już teraz na kanale YouTube wydawcy - FONOBO Label.

