Roxie Węgiel zaskoczyła u boku Smolastego! "Nie mów że kochasz"

Roxie Węgiel jest jedną z najpopularniejszych gwiazd popu w Polsce. 19-latka zasłynęła na scenie jeszcze w 2017 roku w show "The Voice Kids", który wygrała, a w 2018 roku reprezentowała Polskę w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku, zajmując w nim pierwszą pozycję. W 2019 roku wydała swoją płytę, na której znalazły się hity takie jak: "Anyone I Want to Be" i "Dobrze jest, jak jest". W 2021 roku wygrała program "Dance, dance, dance".

W marcu ubiegłego roku wypuściła drugi album "13+5". Sporą popularność zdobyły piosenki "Miasto" czy "Łobuz" (duet z Beatą Kozidrak).

Teraz gwiazda połączyła siły z raperem Smolastym. Norbert Smoliński na co dzień wykonuje muzykę z pogranicza popu, rapu i R&B. Na koncie ma współpracę z m.in. Kizo, Dodą, Otsochodzi czy Chadą. W 2018 roku był nominowany do Fryderyka za fonograficzny debiut roku, a w 2023 roku za album roku hip hop.

Jego utwory w serwisie YouTube zostały wyświetlone ponad 600 mln razy, a w Spotify aż ponda 830 mln razy. Największymi sukcesami były szczególnie dwa utwory: "Duże oczy" (podwójna diamentowa płyta) oraz ""Pijemy za lepszy czas" (diamentowa płyta), które znalazły się na potrójnie platynowym albumie "Almost Goat".

W ubiegłym roku artysta wydał przebój "Herbata z imbirem", który w wakacje 2023 roku był najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych.

Smolasty w nieoczekiwanym duecie z Roxie Węgiel. "Nie mów że kochasz"

W sieci ukazał się nieco zaskakujący, pop-rockowy utwór "Nie mów że kochasz". Nowy utwór inspirowany jest stylami takich zespołów jak Linkin Park czy Evanescence.

Za tekst utworu odpowiadają Smolasty oraz Kevin Mglej i Jeremi Sikorski, a mix WIKTOR i Filip Leon. Piosence towarzyszy mroczny, modernistyczny klip.

