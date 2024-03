Roxie Węgiel przewidziała to lata temu? "Czuję, że to idealny moment"

Powracający na antenę program "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" przeszedł sporą metamorfozę. Uczestników oceniają: Iwona Pavlović, aktorka Ewa Kasprzyk, tancerz Rafał Maserak i choreograf Tomasz Jan Wygoda.

Choreografem programu został Tomasz Barański. Nad kostiumami tancerzy i gwiazd czuwa Martyna Łach, a reżyserią zajął się Wojciech Iwański. Prowadzącymi pozostał sprawdzony duet Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Dla zwycięzcy czeka Kryształowa Kula, 100 tys. zł (dla gwiazdy) i 50 tys. zł (dla tancerza).

Najmłodszą uczestniczką 14. edycji w Polsacie jest 19-letnia Roxie Węgiel ( sprawdź! ), której na parkiecie towarzyszy Michał Kassin.



Roxie Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami". Przewidziała to sześć lat temu

Gdy Roxie miała 13 lat, pojawiła się w programie "Pytanie na śniadanie". Wspomniała wtedy o tym, że taniec jest jej pasją. "Nie wykluczam powrotu do tańca i jest taki program jak 'Taniec z gwiazdami', więc..." - zastanawiała się.

Jak widać, po latach spełniła marzenie. Warto zaznaczyć jednak, że podeszła do tematu bardzo rozsądnie. Już wcześniej była zapraszana do programu, jednak zdecydowała się wziąć udział w show dopiero teraz. "Wcześniej nie czułam się jeszcze gotowa. [...] Teraz czuję, że to idealny moment. Przygotowuję się też do trasy koncertowej, więc przydadzą mi się te treningi na scenie. Taniec jest dla mnie pasją. Bardzo lubię tańczyć. To był główny powód, dlaczego się zdecydowałam na udział w tym programie" - mówiła w rozmowie z Radiem Zet.

Obecnie Roxie jest faworytką w programie. Gdy przy dźwiękach przeboju "Gimme Gimme Gimme" grupy ABBA ( zobacz! ) Roxie i Michał zatańczyli pasodoble, zdobyli komplet 40 punktów - każdy z jurorów dał dziesiątkę. Taka sytuacja w tej edycji zdarzyła się dopiero po raz drugi. "Ja nie mogę oddychać! Cieszę się, że mam wszystkie swoje zęby, bo by mi wypadły! To było top of the top!" - komentowała Iwona Pavlović.