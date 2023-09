Roxie Węgiel potajemnie wzięła ślub? "Żona późno wraca z pracy"

"Kilka miesięcy temu powiedziałam "TAK"! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe..." - napisała pod koniec maja na Instagramie Roxie Węgiel , prezentując zdjęcie pierścionka zaręczynowego.

"To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się" - podkreślał w wywiadzie dla Świata Gwiazd narzeczony wokalistki, Kevin Mglej. "Trochę jesteśmy papużki nierozłączki, musimy to przyznać. Czuję takie ciepło w sercu. To jest mega urocze i faktycznie tak było. To była jakaś nieopisana chemia między nami" - dodała Roxie.

Po ogłoszeniu ich związku internauci mieli wiele wątpliwości. Jedną z nich było to, jakoby wokalistka miała utrzymywać swojego partnera. "Co do utrzymywania mojego partnera, Kevin prowadzi kilka firm od paru lat i jest ostatnią osobą, którą musiałby ktokolwiek utrzymywać. Dziękuję, pozdrawiam" - zdementowała jednak Roxie. Kolejne zastrzeżenie to różnica wieku w ich związku, ponieważ Mglej jest starszy od wokalistki o osiem lat. "W polskim show biznesie bardzo daleko nam do rekordzistów, jeśli chodzi o różnicę wieku" - podkreślał producent.

Roxie Węgiel wzięła ślub?

Fani spekulowali kiedy para weźmie ślub. Plotki podsycała sama wokalistka, m.in. mówiąc o wymarzonej sukni ślubnej. "Podobają mi się proste kreacje. Zdecydowanie nie przepadam za sukienkami w stylu księżniczki. Przeglądałam już jakieś inspiracje i mam wypatrzonych kilka modeli" - opowiadała. Dodała także, że zrobi z tego wydarzenia tajemnicę.

Zdjęcie, które Mglej opublikował na relacji w mediach społecznościowych, pozwolił fanom myśleć, że para jest już po ślubie. Na fotografii Roxie pozuje, siedząc w samochodzie, jednak najważniejszy jest podpis, który widniał przy zdjęciu - "Żona późno wraca z pracy".